Акции Полюса в настоящее время справедливо оценены рынком - SberCIB

Акции "Полюса" в настоящее время справедливо оценены рынком, говорится в комментарии SberCIB Investment Research.

"Совет директоров "Полюса" принял решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. В прошлом году компания увеличила долг с целью выкупить собственные акции, при этом "Полюсу" предстоит вложить внушительный объём средств в развитие флагманского проекта "Сухой Лог". По нашему мнению, акции "Полюса" оценены справедливо. Компания вступает в инвестиционный цикл, который продлится несколько лет, что ограничивает перспективы дивидендов, учитывая умеренную доходность свободного денежного потока (менее 10%)", - отмечают аналитики инвестбанка Мария Мартынова и Андрей Карагодин.

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