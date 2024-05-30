"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Marvell с целью $92

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Marvell Technology с целью $92 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,8%, стоп-приказ: $67,05, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет 30 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $1,17 млрд и прибыли на акцию $0,2414. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках растущего тренда, - отмечают эксперты. - При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $67,05 риск на портфель составит 0.56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95".

Marvell Technology - американская бесфабричная компания, производитель процессоров, микроконтроллеров, телекоммуникационного оборудования и потребительских полупроводниковых приборов.

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