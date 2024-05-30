Акции ТКС Холдинга привлекательны для покупки на средне- и долгосрочную перспективу - Альфа-банк

Акции МКПАО "ТКС Холдинг" привлекательны для покупки на средне- и долгосрочную перспективу, полагает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Совет директоров "ТКС Холдинга" утвердил оценку одной обыкновенной акции ПАО "Росбанк" на уровне 129,4 руб. для целей сделки по приобретению этих ценных бумаг. Данная оценка соответствует мультипликатору P/BV 2023 на уровне 1,05. Таким образом, с учетом субординированного долга (38,1 млрд руб.) и цены одной акции "ТКС" на уровне 3 423,62 руб., "ТКС" потребуется допэмиссия в объеме около 70 млн акций с размещением по закрытой подписке. При этом мы не ожидаем существенного интереса инвесторов к реализации преимущественного права на выкуп акций допэмиссии, поскольку цена допэмиссии предполагает 15%-ю премию к текущим котировкам. Однако присутствовавшая на рынке неопределённость по поводу потенциального размера допэмиссии "ТКС" теперь окончательно устранена, и это позитивный фактор для акций. Мы считаем, что на текущих уровнях акции "ТКС" привлекательны для покупки на средне- и долгосрочную перспективу".

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