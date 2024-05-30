Рынок акций РФ утром превысил 3330п по индексу МосБиржи, лидирует "Аэрофлот"

Москва. 30 мая. Рынок акций РФ утром в четверг сохранил коррекционный восходящий импульс предыдущего дня, несмотря на ухудшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent в четверг опустилась к $83,2 за баррель), индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 3330 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3332,37 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1169,64 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар поднялся до 89,75 рубля (+0,24 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в четверг негативный (проседают нефть и металлы, настроения на мировых фондовых площадках перед публикацией ключевых инфляционных данных в Европе и США пессимистичные), что указывает на риски новых продаж на рынке акций РФ.

Индекс МосБиржи закрепляется выше 3300 пунктов и пытается отвоевать сопротивление 3330 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), от которого может зависеть направление движения индикатора в ближайшие недели, полагает аналитик.

В течение сессии ожидаются отчеты "Аэрофлота", "Роснефти" и "Транснефти" (MOEX: TRNF) за I квартал, при этом акции последней сохраняют стабильность даже в условиях падения всего рынка в ожидании объявления о дивидендах за 2023 год (совет директоров "Транснефти" по вопросу дивидендов состоялся в среду). На "СПБ бирже" (SPB: SPBE) стартуют торги акциями нового эмитента - "Элемент" (SPB: ELMT) - совместного предприятия АФК "Система" и госкорпорации "Ростех", отметила Кожухова.

Как полагает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи в четверг пробует продолжить отскок вверх, который наметился накануне от отметки 3280 пунктов - это верхняя граница бокового канала, в котором рынок жил с августа прошлого года по конец марта текущего.

Данная поддержка отражала атаки "медведей" два дня подряд, так что с точки зрения техники есть хорошая возможность продолжить отскок, который будет поддержан фиксацией прибыли по "коротким" позициям, считает эксперт.

Снижение нефти не должно пугать - цены Brent обосновались в коридоре $81-84 за баррель, и пока нет поводов для выхода из него. Так что движение к нижней границе боковика после неудачной попытки прорыва верхней преграды выглядит логичным и предсказуемым. Ранее российский рынок очень часто игнорировал негативную динамику нефти, отмечает Антонов.

Из бумаг наиболее интересно выглядит Сбер - одна из немногих акций, которая на недавнем обвале рынка осталась в растущем тренде. Сбербанк не очень уверенно протестировал нижнюю поддержку (около 315 руб.) восходящего канала от середины декабря прошлого года, откуда произошел разворот вверх. Теперь технической целью роста является район 330 руб. Бумаги Сбербанка также будет поддерживать приближение отсечки реестра под дивиденды и очень хорошие финансовые показатели банка в этом году, считает Антонов.

На следующей неделе рынок акций РФ может получить поддержу новостями с ПМЭФ-2024. Наверняка по некоторым эмитентам будут позитивные новости, которые вытащат котировки бумаг вверх, полагает представитель компании "Алор брокер".

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что настроения на глобальных рынках в четверг достаточно слабые - преобладают те же тенденции, что и на российских площадках (доходности облигаций растут, рыночная волатильность повышается), добавляя аргументов в пользу того, чтобы воздержаться пока от активных покупок на российском рынке акций.

Перспектива более высоких процентных ставок в течение более длительного периода - одна из причин, провоцирующих повышение рыночной волатильности в последние дни. С другой стороны, на фоне такой перспективы сохраняется устойчивое давление продавцов на рынке суверенного долга. В итоге доходность ОФЗ закрепилась на уровнях выше 15% на отрезке кривой до пяти лет.

Таким образом, участники рынка дисконтируют в котировках облигаций перспективу очередного повышения ключевой ставки на заседании Банка России в июне. Опубликованные в среду недельные данные Росстата по инфляции только подтверждают такие опасения: за неделю с 21 по 27 мая индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,10% по сравнению с 0,11% и 0,17% в две предыдущие недели. Годовая инфляция, таким образом, устойчиво держится на уровне немногим выше 8%.

В итоге у Банка России может не оказаться иного выбора, кроме как в очередной раз повысить ключевую ставку. Вопрос заключается в том, насколько сильным может оказаться это повышение. В этом контексте давление на рынке ОФЗ, скорее всего, никуда не исчезнет вплоть до заседания регулятора, в то время как на рынке акций может сохраняться повышенная волатильность, а попытки восстановления могут привлекать продавцов. Кроме того, позитивным настроениям на рынке акций не способствуют и очередные новости по дивидендам: совет директоров "Полюса" рекомендовал воздержаться от выплаты дивидендов за 2023 год, а президент X5 Group заявила, что дивидендные выплаты возобновятся не ранее 2025 года, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, говорить о завершении нисходящей коррекции на рынке акций РФ на данный момент преждевременно, стоит понимать, что недавнее падение рынка было быстрым и сильным. У бумаг Сбербанка, "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля" впереди локальные уровни сопротивления, прохождение которых может быть проблематичным в текущих рыночных условиях. Акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) накануне упали на 4%, а в четверг утром стало известно, что главный акционер планирует продать 2% акций в рамках SPO.

Целевым диапазоном для индекса МосБиржи выступает коридор 3300-3350 пунктов. Несмотря на улучшение ситуации на рынке, картина в целом сильно не улучшилась. Впереди достаточно много уровней, которые индексу будет непросто преодолеть, считает Головинов.

В США в среду индексы акций снизились на 0,6-1,1% во главе с Dow на фоне роста доходности гособлигаций US Treasuries в связи с ослаблением ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов повышалась на 5,9 базисного пункта (б.п.), до 4,616%. В начале недели показатель находился на уровне 4,47%.

Участники рынка на этой неделе ждут данных об индексе PCE за апрель, который является ключевым показателем инфляции для ФРС. Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении сроков смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Экономическая активность в Соединенных Штатах продолжила расти в начале апреля и середине мая, говорится в обнародованном вечером в среду обзоре Beige Book ("Бежевая книга"). Потребительские расходы увеличились незначительно или не увеличились совсем, занятость в целом по стране слабо повысилась, зарплаты поднимаются умеренными темпами, а цены росли сдержанно.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC40 прибавили 0,3-0,4%, DAX топчется на месте), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,5-0,8% во главе с фьючерсом на Dow).

Международный валютный фонд (МВФ) накануне повысил прогнозы роста экономики Китая на 2024 и 2025 гг., отметив сильные данные о динамике ВВП в первом квартале и принимаемые властями страны меры поддержки экономики.

Как ожидают в МВФ, китайский ВВП увеличится на 5% в 2024 году и на 4,5% в 2025 году. Оба прогноза были улучшены на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущими оценками.

Трейдеры ждут публикации ряда важных статданных в пятницу, в том числе, отчетов о безработице, розничных продажах и промпроизводстве в Японии за апрель, а также майских индексов менеджеров по закупкам (PMI) в Китае.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают снижение перед публикацией еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране (18:00 МСК).

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $83,16 за баррель (-0,5% и -0,7% накануне), июльская цена WTI - $78,82 за баррель (-0,5% и -0,8% в среду).

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали максимальное с конца декабря снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе - на 6,49 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. В целом ожидается, что альянс продлит действующие ограничения на добычу нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+15,8%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (MOEX: HIMC) (+10,4%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+9,9%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+7,5%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+7,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+6,4%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+5,6%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+5,2%).

Основной акционер "Трубной металлургической компании" (+1,1%, до 202,1 рубля) - МК ООО "ТМК Стил Холдинг" (владеет 89,1% ТМК) - в рамках вторичного публичного предложения акций размещает около 2% обыкновенных акций, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня включительно. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня.

Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов 4 июня. Таким образом, покупатели акций получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на акцию. Схема проведения SPO аналогична схеме, реализованной при размещении осенью 2023 года: после SPO ТМК проведет допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера по цене вторичного размещения. Привлеченные денежные средства будут направлены в компанию на снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

Совет директоров ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+0,6%, до 132,05 рубля) рекомендовал направить на дивиденды по итогам прошлого года 11,27 руб. на акцию (без учета промежуточных выплат - ИФ), сообщила компания. Годовое собрание акционеров "Совкомфлота" состоится 30 июня в заочной форме. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании, - 9 июня.

Подешевели акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-2,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-2%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,86 млрд рублей (из них 1,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,1 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 765,24 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").