"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральный взгляд на перспективы цены акций "Полюса" из-за ухудшения корпоративного управления, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Совет директоров "Полюса" рекомендовал годовому общему собранию акционеров чистую прибыль компании по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать, - отмечают аналитики. - У "Полюса" приемлемая долговая нагрузка (ниже пороговых 2.5х, утвержденных в дивидендной стратегии), а цены на золото высокие, поэтому золотодобытчик мог бы осуществить выплаты. У нас нейтральный взгляд на бумагу во многом из-за ухудшения корпоративного управления, но высокий потенциал роста сохраняется с учетом увеличения производства в будущем".

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