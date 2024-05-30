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30 мая 2024 года 10:57
Результаты Русгидро за 1К24 могут негативно повлиять на настроения инвесторов - инвестбанк "Синара"
Результаты "Русгидро" за 1К24 могут негативно повлиять на настроения инвесторов, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Матвей Тайц. "Компания раскрыла результаты за 1К24 по МСФО, которые оказались слабыми: если выручка, включая субсидии, выросла на 10,1% г/г и составила 172,7 млрд руб., то показатель EBITDA снизился на 4,5% г/г до 41,3 млрд руб., - пишет эксперт. - Выручка оказалась на 0,6% (1 млрд руб.) ниже наших ожиданий, EBITDA - на 4,5% (2,1 млрд руб.), главным образом из-за больших затрат на персонал и топливо, чистая прибыль - на 18% (3,6 млрд руб.), в основном по причине более высокой, чем ожидалось, стоимости обслуживания долга и переоценки беспоставочного форвардного контракта". Компания уменьшила инвестиции с 62,2 млрд руб. в 1К23 до 29,3 млрд руб. в отчетном квартале, что позволило ей получить положительный денежный поток в размере 11,3 млрд руб. против -27,0 млрд руб. годом ранее, отмечает далее Тайц. Учитывая снижение цен на уголь и поступление платы за мощность модернизированного блока Владивостокской ТЭЦ-2, аналитик рассчитывает на улучшение рентабельности "РусГидро" до конца года. Однако результаты 1К24 могут негативно повлиять на настроения инвесторов, предупреждает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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