Рубль может ослабеть до 90,5 руб./$1 в четверг - SberCIB

Рубль может ослабеть до 90,5 руб./$1 в четверг, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль подешевел в среду более чем на 1% до 89,5 руб./$1, - напоминают эксперты. - Похоже, экспортеры сократили продажи иностранной валюты по окончании налогового периода, а спрос на нее на текущих привлекательных уровнях подрос. В этих условиях сегодня рубль может ослабеть до 90,5 руб./$1".

Баррель Brent в среду подешевел на $0,62 до $83,60. Давление на котировки оказали укрепление доллара и снижение интереса к рискам в целом. По прогнозам аналитиков инвестбанка, котировки Brent сегодня могут держаться в диапазоне $83-84 за баррель.

"Доходности ОФЗ в среду снова стали расти и поднялись в среднем на 9 б. п. После закрытия торгов Росстат опубликовал данные по недельной инфляции - за период с 21 по 27 мая она составила 0,1%, это очень умеренный показатель для конца мая. Тем не менее в четверг рост доходностей может продолжиться, так как все больше участников рынка пересматривают свои ожидания в сторону повышения ставки на заседании ЦБ в июне", - пишут стратеги SberCIB.

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