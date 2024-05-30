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Главная / Мнения аналитиков / Целевой диапазон для индекса Мосбиржи - 3300-3350 пунктов - ПСБ
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30 мая 2024 года 10:18
Целевой диапазон для индекса Мосбиржи - 3300-3350 пунктов - ПСБ
Целевой диапазон для индекса Мосбиржи на четверг - 3300-3350 пунктов, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Говорить о завершении коррекции на данный момент преждевременно, - считает эксперт. - Стоит понимать, что падение рынка было быстрым и сильным. Порадовали инвесторов ключевые акции. Однако стоит отметить, что у бумаг Сбербанка, "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля" впереди локальные уровни сопротивления, прохождение которых может быть проблематичным в текущих рыночных условиях. Почти 3% прибавили бумаги "РусАла" на фоне дорожающих цен на алюминий. Заметно лучше рынка также были бумаги "Северстали" и "НЛМК". На наш взгляд, они неоправданно сильно упали. Что касается акций Северстали, текущая гарантированная дивидендная доходность составляет 11,9%, при этом отсечка произойдёт уже в середине июня. Ожидаем восстановление бумаг к ранее достигнутым максимумам в течение следующих двух недель. Причина падений акций "НЛМК" связана с дивидендной отсечкой. На вчерашних минимумах их снижение было эквивалентно двум выплаченным ранее дивидендам. Реакция инвесторов была излишней, ждём дальнейшее восстановление бумаг компании". Целевым диапазоном для индекса Мосбиржи, по оценке аналитика, выступают отметки 3300-3350 пунктов. Несмотря на улучшение ситуации на рынке, картина в целом сильно не улучшилась, считает Головинов, - впереди достаточно много уровней, которые индексу будет непросто преодолеть. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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