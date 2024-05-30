Рынок ОФЗ, скорее всего, останется на достигнутых ценовых минимумах до заседания ЦБ РФ - ПСБ

Рынок ОФЗ, скорее всего, останется на достигнутых ценовых минимумах до заседания ЦБ РФ, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Рынок ОФЗ приостановил снижение и перешел к консолидации на достигнутых минимумах, - отмечает эксперт. - По итогам среды доходность индекса гособлигаций RGBI выросла на 4 б.п. - до 15,07% годовых. Обороты торгов при этом остаются на максимуме за последнее время. Ожидаем, что рынок госбумаг продолжит оставаться на достигнутых ценовых минимумах до заседания ЦБ. При этом сохранение жесткой риторики регулятора вряд ли позволит бумагам показать значимое коррекционное восстановление - основной защитой от роста ставки остаются корпоративные флоатеры".

Отменив аукционы ОФЗ накануне, Минфин смог приостановить безоткатное снижение рынка в течение 7 торговых сессий подряд, указывает Грицкевич. Однако для стабилизации рынка, вероятно, будет необходима более продолжительная пауза в аукционах. По оценкам аналитика банка, острой необходимости в привлечении средств через ОФЗ у Минфина сейчас нет - ближайшее погашение госбумаг 17 июня на 400 млрд руб.; дефицит бюджета снижается, а в качестве резерва у министерства есть средства на казначейском счете и ФНБ.

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