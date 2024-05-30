Фондовые рынки в минусе, Brent ниже $83,45 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста доходности гособлигаций. Азиатские фондовые индексы снижаются вслед за рынком США. Цены на нефть слабо снижаются, Brent торгуется ниже $83,45 за баррель

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в среду на фоне роста доходности гособлигаций США.

Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов повышалась на 5,9 базисного пункта (б.п.), до 4,616%. В начале недели показатель находился на уровне 4,47%.

"Риски сохранения высокой доходности облигаций в течение длительного времени негативно влияют на котировки акций, - отметил стратег Julius Baer Леонардо Пелландини. - Тем не менее, с учетом более умеренных инфляционных ожиданий и скорого снижения ставок, мы полагаем, что фондовый рынок продолжит расти".

Участники рынка на этой неделе ждут данных об индексе PCE за апрель, который является ключевым показателем инфляции для Федеральной резервной системы (ФРС). Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении сроков смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Также инвесторы оценивали региональный обзор Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Экономическая активность в Соединенных Штатах продолжила расти в начале апреля и середине мая, говорится в обнародованном вечером в среду обзоре. Потребительские расходы увеличились незначительно или не увеличились совсем, занятость в целом по стране слабо повысилась, зарплаты поднимаются умеренными темпами, а цены росли сдержанно.

Акции Dick''s Sporting Goods (SPB: DKS) подорожали на 15,9%. Американский ритейлер спортивных товаров в первом квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль, однако увеличил выручку сильнее прогнозов рынка.

Энергетическая компания ConocoPhillips (SPB: COP) договорилась о покупке конкурента Marathon Oil (SPB: MRO), оценив компанию в $22,5 млрд с учетом чистого долга в размере $5,4 млрд. Сделка будет оплачена акциями. Акции Conoco подешевели на 3,1%, Marathon - подорожали на 8,5%.

Рыночная стоимость Robinhood Markets (SPB: HOOD) выросла на 3% после того, как оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке анонсировал программу обратного выкупа акций на $1 млрд.

Капитализация Advance Auto Parts (SPB: AAP) снизилась на 10,9%. Ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров зафиксировал небольшое сокращение выручки в первом финансовом квартале, что стало неприятным сюрпризом для аналитиков.

Цена бумаг American Airlines Group (SPB: AAL) упала на 13,5%. Американская авиакомпания без объяснения причин понизила прогноз скорректированной прибыли на текущий квартал до $1-1,15 на акцию с $1,15-1,45 на акцию. Кроме того, American объявила об уходе главного коммерческого директора Васу Раджи, занимавшего этот пост около двух лет.

Индекс Dow Jones Industrial Average ушел вниз на 1,06% и составил 38441,54 пункта. Лидером снижения в индексе стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH), упавшие на 3,8%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,74% - до 5266,95 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,58% и составил 16920,58 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вслед за американским рынком акций на фоне роста доходностей US Treasuries в связи с ослаблением ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Трейдеры ждут публикации ряда важных статданных в пятницу, в том числе, отчетов о безработице, розничных продажах и промпроизводстве в Японии за апрель, а также майских индексов менеджеров по закупкам (PMI) в Китае.

Японский Nikkei 225 теряет 1,4% в ходе торгов. В числе лидеров снижения в Токио в четверг - акции IT-компаний, включая Disco Corp. (-2,4%), Lasertec (-1,6%), Tokyo Electron (-2,3%), Socionext (-0,7%), Advantest (-6,5%).

Также дешевеют бумаги Tokyo Electric Power (-4,3%), Toyota Motor (-1,6%), Fast Retailing (-2,4%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 0,6%. Заметное снижение демонстрируют акции Hunan Gold (-10%), Zijin Mining Group (-4,3%), а также Kweichow Moutai (-1,3%). В то же время дорожают бумаги BYD Co. (+1,2%), Risen Energy (+1,9%), SAIC Motor (+0,5%).

Международный валютный фонд (МВФ) накануне повысил прогнозы роста экономики Китая на 2024 и 2025 гг., отметив сильные данные о динамике ВВП в первом квартале и принимаемые властями страны меры поддержки экономики.

Как ожидают в МВФ, китайский ВВП увеличится на 5% в 2024 году и на 4,5% в 2025 году. Оба прогноза были улучшены на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущими оценками.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng опустился на 1,3% в ходе торгов. Лидерами снижения являются акции China Resources Land (-3%), China Overseas Land (-2,4%), MTR Corp. (-2,3%).

Южнокорейский KOSPI теряет 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%.

В Сеуле дешевеют бумаги Samsung Electronics (-2%), SK Hynix (-3,3%), LG Energy Solution (-4%), Hyundai Motor (-1,3%), Kia Corp. (-2,5%). В то же время акции Samsung Biologics подорожали на 1%, KB Financial - на 0,6%.

Лидерами снижения в Сиднее являются акции сырьевых компаний, в том числе, BHP Group (-1,7%), Fortescue (-3,3%), Rio Tinto (-1,5%), Pilbara Minerals (-1,9%).

Нефть слабо дешевеет в четверг перед публикацией еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали максимальное с конца декабря снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе - на 6,49 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы в четверг в 18:00 мск.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $83,45 за баррель, что на $0,15 (0,18%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,62 (0,7%), до $83,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,12 (0,15%), до $79,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,6 (0,8%), до $79,23 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. В целом ожидается, что альянс продлит действующие ограничения на добычу нефти.

"Трейдеры проявляются некоторую осторожность, фокусируясь на сигналах ослабления спроса перед началом летнего сезона, - отмечают аналитики SI Securities Corp. - Нельзя полностью исключать сюрприза от ОПЕК+, который может спровоцировать немедленный подъем цен на нефть".