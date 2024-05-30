Вероятна стабилизация курса рубля в диапазоне 87,5-94,5 руб./$1 в среднесрочной перспективе - БКС Экспресс

Вероятна стабилизация курса рубля в диапазоне 87,5-94,5 руб./$1 в среднесрочной перспективе, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль прекратил мощную волну укрепления, - констатирует эксперт. - С апрельского минимума до майского максимума курс окреп на 6%. Инвалюты пошли в отскок с четырехмесячных минимумов, и на это были как технические, так и фундаментальные причины. С технической точки зрения валютные пары на спуске пришли на поддержки в области нижней границы многомесячного боковика, тянущегося еще с осени прошлого года".

Очевидное сопротивление в долларе на круглой отметке 90 руб./$1, подчеркивается в комментарии. Зельцер полагает, что в ближайшие сессии будет попытка протестировать планку, а в июне - даже поднять чуть выше. Факторы снижения давления на инвалюты - завершение налогового периода, вероятность изменения бюджетного механизма после 10-кратного увеличения объемов продажи валют по бюджетному правилу в мае, стабилизация импорта, замедление экспорта, усиление глобального доллара и волатильный рынок сырья.

"Сильно вверх по инвалютам не ожидается, поскольку продолжают действовать основные валютные барьеры государства, и рассчитывать на девальвацию рубля не приходится, - прогнозирует аналитик. - Со стороны спроса на валюту будет работать жесткая ДКП ЦБ, за счет высоких ставок сдавливающая покупки валюты под импорт. А со стороны предложения - расширенная продажа валюты на основе нормативов репатриации выручки экспортеров. Ни по фактору спроса, ни по фактору предложения в ближайшие месяцы не ожидается послаблений. Среднесрочно курс USD/RUB сохранится в боковике с границами 94,5-87,5. Летом возможен временный выход на среднее значение диапазона, но планка-магнит 90 будет постоянно притягивать".

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