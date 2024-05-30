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30 мая 2024 года 09:12
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - уровень безработицы еврозоны в апреле (12:00 МСК); - пересмотренный ВВП США в 1-м кв. 2024 года (15:30 МСК); - еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15:30 МСК); - индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в апреле (17:00 МСК); - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:00 МСК); - выступление представителя ФРС Уильямса (19:05 МСК); - выступление главы Банка Англии Бейли (21:50 МСК); - квартальные результаты Costco, Best Buy; - финансовые результаты "Аэрофлота" за 1-й кв. 2024 года по МСФО; - акционеры "ММК" обсудят дивиденды за 2023 год; - акции "АЛРОСА" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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30 мая 2024 года 10:38
Рубль может ослабеть до 90,5 руб./$1 в четверг, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Рубль подешевел в среду более чем на 1% до 89,5 руб./$1, - напоминают эксперты. - Похоже, экспортеры сократили продажи иностранной валюты по окончании налогового периода, а спрос на нее на текущих... читать дальше
.30 мая 2024 года 10:18
3300-3350 пунктов, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Говорить о завершении коррекции на данный момент преждевременно, - считает эксперт. - Стоит понимать, что падение рынка было быстрым и сильным. Порадовали инвесторов ключевые акции. Однако стоит отметить, что у бумаг... читать дальше
.30 мая 2024 года 10:00
Пара рубль/доллар протестирует на прочность отметку 90 руб./$1 в четверг, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "После нарисованного во вторник "креста", пара доллар-рубль ожидаемо развернулась вверх. В четверг она будет тестировать на... читать дальше
.30 мая 2024 года 09:46
Рынок ОФЗ, скорее всего, останется на достигнутых ценовых минимумах до заседания ЦБ РФ, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Рынок ОФЗ приостановил снижение и перешел к консолидации на достигнутых минимумах, - отмечает эксперт. -... читать дальше
.30 мая 2024 года 09:37
Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста доходности гособлигаций. Азиатские фондовые индексы снижаются вслед за рынком США. Цены на нефть слабо снижаются, Brent торгуется ниже $83,45 за баррель читать дальше
.30 мая 2024 года 09:28
Вероятна стабилизация курса рубля в диапазоне 87,5-94,5 руб./$1 в среднесрочной перспективе - БКС Экспресс
Вероятна стабилизация курса рубля в диапазоне 87,5-94,5 руб./$1 в среднесрочной перспективе, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Рубль прекратил мощную волну укрепления, - констатирует эксперт. - С апрельского минимума до майского максимума курс окреп на 6%. Инвалюты пошли в отскок с... читать дальше
.30 мая 2024 года 08:55
Москва. 30 мая. Доллар и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен в условиях отсутствия ярких сигналов к движению на фоне завершения налоговых выплат мая. читать дальше
.29 мая 2024 года 19:50
Москва. 29 мая. Доллар США, евро и китайский юань заметно выросли на Московской бирже по итогам среды. Рубль упал к бивалютной корзине в условиях уменьшения предложения валюты после завершившегося накануне единого дня уплаты налогов. читать дальше
.29 мая 2024 года 19:38
Рынок акций РФ вечером подрос к 3320п по индексу МосБиржи во главе с бумагами "ТКС Холдинга" и "Русала"
Москва. 29 мая. Рынок акций РФ в среду продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за фиксации прибыли игроками в отдельных эмитентах на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent просела ниже $84 за баррель после роста днем до $85). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля вечером смог отскочить вверх в район 3320 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги "ТКС Холдинга" (+3,5%) и ОК "Русал" (+3%). читать дальше
.29 мая 2024 года 19:02
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики включили в подборку обыкновенные акции "Татнефти" и банка "Санкт-Петербург". Таким образом, в текущий состав списка вошли "Татнефть", Globaltrans, банк "Санкт-Петербург", "Магнит",... читать дальше
.29 мая 2024 года 19:00
Москва. 29 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились. читать дальше
.29 мая 2024 года 18:28
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают нейтральную оценку акций "РусГидро", сообщается в комментарии аналитиков. "Энергетическая компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Показатели EBITDA и чистой прибыли "РусГидро" показали отрицательную динамику из-за роста... читать дальше
.29 мая 2024 года 18:01
Акции ConocoPhillips привлекательны для инвестиций на текущих ценовых уровнях, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний США анонсировала соглашение о покупке крупной американской нефтедобывающей компании Marathon Oil, констатирует... читать дальше
.29 мая 2024 года 17:38
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него бумаги ЮГК и "Россети Центр" и добавив "Соллерс" и "Европлан". Таким образом, в подборку вошли ЦИАН, Positive Technologies, "Черкизово", "НоваБев Групп", Globaltrans, EMC,... читать дальше
.29 мая 2024 года 17:14
SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики включили в подборку бумаги Ozon и "Татнефти", исключили акции "Яндекса", ЮГК, "НЛМК" и расписки... читать дальше
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