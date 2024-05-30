Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- уровень безработицы еврозоны в апреле (12:00 МСК);

- пересмотренный ВВП США в 1-м кв. 2024 года (15:30 МСК);

- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в апреле (17:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:00 МСК);

- выступление представителя ФРС Уильямса (19:05 МСК);

- выступление главы Банка Англии Бейли (21:50 МСК);

- квартальные результаты Costco, Best Buy;

- финансовые результаты "Аэрофлота" за 1-й кв. 2024 года по МСФО;

- акционеры "ММК" обсудят дивиденды за 2023 год;

- акции "АЛРОСА" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год.

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