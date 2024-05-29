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29 мая 2024 года 19:50

Рубль в среду упал к основным валютам после завершения накануне майского налогового периода

Москва. 29 мая. Доллар США, евро и китайский юань заметно выросли на Московской бирже по итогам среды. Рубль упал к бивалютной корзине в условиях уменьшения предложения валюты после завершившегося накануне единого дня уплаты налогов.

Курс доллара США составил 89,51 руб./$1 в 19:00 мск, что на 93,75 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,93 руб./EUR1, подорожав на 48,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 73,5 копейки, до 92,85 руб. Курс китайского юаня повысился на 11,25 копейки - до 12,3 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к основным валютам по итогам торгов в среду после завершения майских налоговых выплат. Накануне в бюджет были перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль. Дополнительное давление на рубль оказало снижение ожиданий относительно темпов смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России после публикации данных ежемесячного опроса аналитиков и экономистов.

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 15,9% с 14,9% в апреле, на 2025 год - до 12,4% с 10,4%, на 2026 год - до 9,4% с 8,1%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ. Таким образом, экономисты ждут более осторожного смягчения ДКП. Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки в мае выросла до 7,5% с 7,0% ранее (ЦБ сейчас оценивает уровень нейтральной ставки в 6-7%).

Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год повышен до 2,9% с 2,1%. Ожидания аналитиков по инфляции на этот год тоже выросли - до 5,5% с 5,2%. Прогнозы по росту ВВП на 2025 год (1,7%) и 2026 год (1,6%) остались неизменными. Прогноз по инфляции на 2025 год немного повышен - до 4,2% с 4,1%, на 2026 год не изменился - 4,0%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 92,3 рубля (92,9 рубля в апреле), в 2025 году - 96,2 рубля (95,9 рубля ранее), в 2026 году - 98,3 рубля (98,0 рублей ранее).

Опрос проводился 24-28 мая 2024 года.

Важным событием для мировых рынков на этой неделе станет публикация новых данных об инфляции в США - индекс PCE, на который обращает внимание Федеральная резервная система (ФРС) при оценке инфляционных рисков, будет обнародован в пятницу.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари накануне заявил, что ему нужно увидеть больше подтверждений устойчивости замедления инфляции в США, прежде чем он сможет поддержать решение о начале смягчения политики Федеральной резервной системой.

Кашкари также не стал исключать возможности повышения ставки Федрезервом, если инфляция в Штатах перестанет замедляться.

"В среду рубль существенно подешевел к доллару и евро, основное давление на его котировки оказало завершение налоговых выплат. Рубль в этом месяце активно рос, начиная с момента завершения длительных майских каникул и вплоть до вчерашнего вечера, сумел за это время обновить максимальные отметки с конца января. В том числе благодаря активной продаже валюты экспортерами доллар за две недели подешевел на 3% (с 91,4 до 88,6 руб.), евро - на 2,2% (с 98,6 до 96,4 руб.), китайский юань - на 3,1% (с 12,58 до 12,19 руб.). Дополнительное давление на рубль в среду оказала новость о возможном более осторожном подходе ЦБ к вопросу о темпах смягчения денежно-кредитной политики, чем это ожидалось ранее. Как следует из ежемесячного опроса Банка России, прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год повышен с апрельских 14,9% до 15,9% в мае, а оценка нейтральной ключевой ставки поднялась с 7% до 7,5%", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Давление на рубль оказывает завершение очередного налогового периода. Это лишило рынок дополнительного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. Однако они и в остальные дни могут продавать достаточно большой объем инвалюты в рамках исполнения обязательств по возврату в страну валютной выручки. Если ситуация с платежами за импорт будет улучшаться, это восстановит спрос на валюту со стороны этого сегмента внешней торговли. В то же время ее предложение может сокращаться из-за уменьшения количественного объема экспорта, вызванного санкциями и геополитикой. Это способно поддерживать умеренное ослабление рубля на среднесрочном горизонте", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть перешли к умеренному снижению вечером в среду.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 0,77%, до $83,58 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,68%, до $79,28 за баррель.

Участники нефтяного рынка ждут встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в онлайн-формате в ближайшие выходные. В целом ожидается, что действующие меры по ограничению поставок топлива на мировой рынок будут продлены на третий квартал или на все второе полугодие.

Также рынок оценивает геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, где в результате недавнего израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа погибли десятки людей. Кроме того, еще одно судно было атаковано в Красном море.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 мая на 82,14 копейки, до 89,2589 руб./$1, и увеличил курс евро на 65,27 копейки, до 96,891 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду вырос на 79,31 копейки по отношению ко вторнику и составил 89,2169 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 78,55 копейки, до 89,26 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 325,519 млн, из которых $326,002 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $999,517 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 63,87 копейки, до 96,8356 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 60,81 копейки, до 96,8891 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR482,015 млн, из которых EUR161,742 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR320,273 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду не особо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 мая поднялась на 9 базисных пунктов, до 15,89% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась в среду на 3 базисных пункта, до 16,05% годовых, на три месяца - осталась на прежнем уровне - 16,05% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно вторника, оставшись на отметке 16,23% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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