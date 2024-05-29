29 мая 2024 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 29 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Цены еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились за день всего на 1 базисный пункт - до 72,83% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,61% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,12% от номинала (доходность - 9,19% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 1 базисный пункт - до 58,2% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,83% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году не продемонстрировали за день ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 79,49% от номинала (доходность - 15,85% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 1 базисный пункт - до 74,46% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 14,81% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 69,41% от номинала (доходность не изменилась, составив 12,71% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 11 базисных пунктов - до 66,96% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду возобновили снижение в ожидании публикации в США важной макроэкономической статистики позже на этой неделе.
Доходность 10-летних US Treasuries повышается в ходе торгов в среду на 5 базисных пунктов - до 4,61% годовых (в начале недели показатель находился на уровне 4,47% годовых).
Глобальные инвесторы на этой неделе ждут публикацию данных об индексе PCE за апрель, который является ключевым показателем инфляции для Федеральной резервной системы (ФРС). Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении сроков смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Также инвесторы ждут публикации регионального обзора Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Этот обзор будет обнародован вечером в среду.
Опубликовано: /Финмаркет/
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