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29 мая 2024 года 19:38

Рынок акций РФ вечером подрос к 3320п по индексу МосБиржи во главе с бумагами "ТКС Холдинга" и "Русала"

Москва. 29 мая. Рынок акций РФ в среду продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за фиксации прибыли игроками в отдельных эмитентах на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent просела ниже $84 за баррель после роста днем до $85). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля вечером смог отскочить вверх в район 3320 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги "ТКС Холдинга" (+3,5%) и ОК "Русал" (+3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3318,03 пункта (+0,5%, днем индекс опускался ниже 3290 пунктов), индекс РТС - 1167,72 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 89,5 рубля (+0,93 рубля).

Минфин РФ внес в правительство пакет предложений по изменению налогового законодательства, включающий три главных новации: масштабирование принципа прогрессии в НДФЛ, повышение налога на прибыль с 20% до 25%, а также существенное изменение подхода к налогообложению МСП. Также среди нововведений - вычеты для граждан и для бизнеса, "усреднение" рентной нагрузки для добывающих компаний с параллельной отменой экспортных курсовых пошлин, налоговая амнистия за период 2022-2024 гг. Налоговые изменения, по оценкам ведомства, должны принести в бюджет дополнительно порядка 2,6 трлн рублей в 2025 году.

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 15,9% с 14,9% в апреле, на 2025 год - до 12,4% с 10,4%, на 2026 год - до 9,4% с 8,1%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ. Таким образом, экономисты ждут более осторожного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки в мае выросла до 7,5% с 7,0% ранее (ЦБ сейчас оценивает уровень нейтральной ставки в 6-7%). Опрос проводился 24-28 мая 2024 года.

Подорожали акции "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+3,5%, до 2964,5 рубля), ОК "Русал" (+3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,3% и +0,5% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Подросли акции Росбанка (MOEX: ROSB) (+2,1%, до 117,2 рубля) на новостях об их оценке для сделки с "ТКС Холдингом".

Росбанк в рамках сделки по вхождению в МКПАО "ТКС Холдинг" оценен с мультипликатором в 1,05 его капитала за 2023 год по МСФО, говорится в сообщении холдинга со ссылкой на решение его совета директоров. Эта оценка учитывает права требования по субординированному долгу и прочим активам. Одна акция Росбанка в рамках сделки оценена в 129,4 рубля.

Для покупки Росбанка "ТКС Холдинг" планирует провести допэмиссию акций. По закрытой подписке холдинг может разместить 130 млн обыкновенных акций по цене 3423,62 рубля за одну штуку. Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд рублей.

"Русал" сообщил в среду о планах провести 30 мая заседание совета директоров (наблюдательного совета), где, в частности, будет рассматриваться вопрос, связанный с осуществлением прав по ценным бумагам компании на Гонконгской фондовой бирже.

Подешевели в среду акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-3,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" в январе-марте этого года по МСФО составила 16,59 млрд руб. после 27,32 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель сократился на 39,3%. EBITDA по сегментам снизилась с 43,36 млрд до 41,3 млрд руб.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российские акции в среду торговались разнонаправленно, в течение дня доминировали продавцы, но к вечеру их давление несколько ослабло.

Ухудшить настрой участников торгов могли сообщения о том, что Минфин РФ предложил повысить налог на прибыль с 20% до 25%. Внешний фон был преимущественно негативным: китайский рынок завершил день нейтрально, но европейские и американские биржи торговались в "минусе". В четверг рынки могут отыгрывать данные из "Бежевой книги" ФРС, которая будет опубликована вечером в среду - она даст общее представление об экономических тенденциях и проблемах США.

Из экономических статданных в четверг интерес представляют предварительная оценка ВВП США за I квартал, уровень безработицы в еврозоне за апрель, отчет "Аэрофлота" по МСФО за I квартал, решение акционеров "Магнита" (MOEX: MGNT) по дивидендам за 2023 год. Акции "АЛРОСА" будут последний день торговаться с дивидендами. Прогноз по индексу МосБиржи на 30 мая - 3275-3375 пунктов, считает Бахтин.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, значимого повода для роста у российских акций пока нет. Дивидендный сезон подходит к концу, а впереди заседание Банка России, на котором он будет обсуждать повышение ключевой ставки. Повышение ставки будет означать дополнительный рост доходностей консервативных инструментов и снижение привлекательности акций. Однако на горизонте двух месяцев на рынок поступит довольно большой объем дивидендов, поэтому сильного снижения котировок ожидать не стоит, считает эксперт.

На внешних рынках инвесторы заняли выжидательную позицию перед важными данными по ВВП США и инфляции, которые будут публиковаться в четверг и пятницу соответственно. В случае дальнейшего снижения ценового индекса расходов на личное потребление (PCE) появится сигнал на возможное сокращение базовой ставки ФРС в текущем году. На этом фоне американский индекс S&P 500 вполне может продолжить рост и снова обновить исторический максимум, считает Федосов.

Нефть Brent в среду просела после трех дней роста, подогретого ожиданиями встречи ОПЕК+, от которой ждут продления сокращения добычи на вторую половину года. Однако не исключены и новые словесные интервенции с целью поддержать цены на нефть. При этом локальное снижение котировок нефти может быть вызвано укреплением доллара и ожиданиями статданных по запасам от Американского института нефти (прогнозируется снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей, тогда как еще неделей ранее запасы неожиданно выросли), отметил эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к окончанию основных торгов в среду оставался под нисходящим давлением, но вырос в рублевом сегменте благодаря отдельным корпоративным историям.

Акции "ТКС Холдинга" вечером получили импульс к росту после публикации деталей сделки по покупке Росбанка, которую холдинг все еще планирует закрыть в III квартале 2024 года. Акции "Русала" получили поддержку от предложений Минфина РФ по отмене экспортных пошлин, которые ранее оказали значительный негативный эффект на компанию в условиях низких цен на алюминий. В среду же котировки алюминия поднялись до максимума за два года, в район $2800 за тонну, что также позитивно сказалось на котировках акций "Русала". Отмена экспортных пошлин также должна благоприятно повлиять на "Норникель", выручка которого почти полностью формируется за счет экспорта, полагает аналитик.

Акции "Ростелекома" в среду снижались без конкретных фундаментальных причин, очевидно, корректируясь после ралли на ожиданиях IPO дочерней компании и дивидендов. К вечеру также стало известно, что президент РФ Владимир Путин разрешил структурам "Ростелекома" полностью выкупить долю Nokia в их совместном предприятии. Акции ПАО "Полюс" подверглись продажам после налоговых предложений Минфина РФ. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, отмечает Кожухова.

В целом по многим акциям в середине недели наблюдались коррекционные продажи, вызванные страхами продолжительного сохранения высоких процентных ставок в стране, а теперь еще и усиления налоговой нагрузки.

На западных фондовых площадках в среду также преобладали продажи в рамках фиксации прибыли перед публикацией инфляционных данных по еврозоне и США в пятницу. На данный момент коррекция выглядит сдержанной, но превышающие прогнозы инфляционные оценки могут усилить "медвежью" тенденцию. Индекс МосБиржи смог удержаться выше 3300 пунктов, в то время как долларовый индекс РТС остается выше поддержки 1165 пунктов. Жесткие монетарные условия в РФ, однако, подчеркивают риски усиления "медвежьих" настроений в российских акциях, расти которым в ближайшие месяцы может быть сложнее. Налоговые изменения при этом планируются с 2025 года, что даст компаниям и рынку время на подготовку, заключила представитель "Велес Капитала".

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, на мировых рынках акций в среду преобладают пессимистичные настроения. Инвесторы соблюдают осторожность на фоне по-прежнему сдержанных комментариев представителей ФРС и скорой публикации данных по инфляции в еврозоне.

Представители ФРС сохраняют осторожную риторику. Глава ФРБ Миннеаполиса Кашкари в интервью CNBC заявил, что для смягчения денежно-кредитной политики ФРС потребуется много месяцев позитивных инфляционных статданных. Вместе с тем, Кашкари не исключил повышения ключевой ставки, если инфляция не продолжит замедляться, отметил аналитик.

На российском рынке акций инвесторы оценивают влияние повышения налога на прибыль до 25% с 2025 года на результаты эмитентов. Индекс МосБиржи на фоне локальной перепроданности смог отскочить выше 3300 пунктов и теперь не исключено его восстановление до 3337 пунктов, полагает Смирнов.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,8-1,1%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,5-0,9% во главе с Dow).

Давление на котировки оказывают рост доходностей облигаций на мировом рынке и "ястребиные" сигналы от руководства ФРС.

Рынок практически уверен, что Федрезерв не будет менять ставку в июне и в июле. Шансы на ее снижение в сентябре в настоящее время оцениваются трейдерами в 41,7% по сравнению с 65,7% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что ему нужно увидеть больше подтверждений устойчивости замедления инфляции в США, прежде чем он сможет поддержать решение о начале смягчения политики ФРС. Кашкари также не стал исключать возможности повышения ставки Федрезервом в случае, если инфляция в Штатах перестанет замедляться.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае 2024 года увеличились на 2,8% в годовом выражении после роста на 2,4% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,2%. В апреле в помесячном выражении был отмечен рост на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,7% в годовом выражении и подъем на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в мае увеличились на 2,4% в годовом выражении. Относительно апреля они поднялись на 0,1%. Эксперты ожидали подъема на 2,4% в годовом выражении и подъема на 0,2% в помесячном.

На нефтяном рынке вечером в среду цены скорректировались вниз после роста.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $83,52 за баррель (-0,8% и +1,2% накануне), июльская цена WTI - $79,21 за баррель (-0,8% и +2,7% во вторник к уровню пятницы).

Участники нефтяного рынка ждут встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в онлайн-формате в ближайшие выходные. В целом ожидается, что действующие меры по ограничению поставок топлива на мировой рынок будут продлены на третий квартал или на все второе полугодие.

Также рынок оценивает геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, где в результате недавнего израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа погибли десятки людей. Кроме того, еще одно судно было атаковано в Красном море.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+10,8%), "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+9,9%), бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+8,7%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+4,8%), ПАО "Уральская кузница" (MOEX: URKZ) (+3,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,4%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+2,2%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,2%).

Снизились акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-5,9%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-5,5%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-5,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4,9%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-4,7%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-4,5% и -4,1% "префы"), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-4%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-1,1%) по МСФО в январе-марте составила 8,71 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это на 26,5% меньше прибыли первого квартала 2023 года, когда показатель достигал 11,9 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (-0,8%, до 5921 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2024 год в размере 28 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 300 млн 300 тыс. руб. Акционеры рассмотрят вопрос о выплатах на годовом собрании 28 июня (пройдет в заочной форме). Дата закрытия реестра акционеров под дивидендные выплаты - 9 июля.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,58 млрд рублей (из них 7,52 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 6,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,13 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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