SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики включили в подборку обыкновенные акции "Татнефти" и банка "Санкт-Петербург".

Таким образом, в текущий состав списка вошли "Татнефть", Globaltrans, банк "Санкт-Петербург", "Магнит", "НЛМК", MD Medical Group, "Северсталь", United Medical Group, "Совкомфлот", "ЛУКОЙЛ", "Транснефть" и Сбербанк.

"В России стартовал сезон весенне-летних дивидендных выплат. Почти все компании уже объявили рекомендации по дивидендам за прошлый год, и теперь инвесторы покупают бумаги тех эмитентов, которые заплатят дивиденды, - пишут аналитики. - В этот раз мы включили в подборку обыкновенные акции "Татнефти". СД компании рекомендовал выплатить 80% чистой прибыли за 4К23 в виде дивидендов. Это выше наших ожиданий, и мы считаем, что компания даёт позитивный сигнал инвесторам, распределяя больший объём прибыли, чем раньше. Также включаем обыкновенные акции Банка "Санкт-Петербург". Мы повысили оценку банка, учитывая устойчивость бизнес-модели в условиях высоких ставок. По нашим оценкам, дивидендная доходность по акциям банка в 2024 году может составить 13%".

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