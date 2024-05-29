Рубль в среду активно дешевеет к основным валютам после завершения накануне майского налогового периода

Москва. 29 мая. Доллар США, евро и китайский юань уверенно повышаются на Московской бирже днем в среду. Рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях уменьшения предложения валюты после завершившегося накануне единого дня уплаты налогов.

Курс доллара США составил 89,42 руб./$1 в 15:00 мск, что на 84,5 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,04 руб./EUR1, подорожав на 60,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 73,7 копейки, до 92,85 руб. Курс китайского юаня повысился на 10,15 копейки - до 12,29 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет в ходе дневных торгов среды после завершения майских налоговых выплат. Накануне в бюджет были перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль. Важнейшим событием для мировых рынков на этой неделе станет публикация новых данных об инфляции в США - индекс PCE, на который обращает внимание Федеральная резервная система (ФРС) при оценке инфляционных рисков, будет обнародован в пятницу.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари накануне заявил, что ему нужно увидеть больше подтверждений устойчивости замедления инфляции в США, прежде чем он сможет поддержать решение о начале смягчения политики Федеральной резервной системой.

Кашкари также не стал исключать возможности повышения ставки Федрезервом, если инфляция в Штатах перестанет замедляться.

Вероятно ослабление рубля до 89,5 руб./$1 в среду, отмечается в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

"Поддержка экспортеров ослабла во вторник вечером, и рубль подешевел до 88,6 руб. за доллар. На рынке отмечается спрос на валюту на текущих уровнях, и рубль сегодня может ослабнуть до 89,5 руб./$1", - пишут эксперты.

Баррель Brent подорожал во вторник на $1,12 - до $84,22. По мнению аналитиков, поддержку котировкам оказали ослабление доллара и обострение напряженности на Ближнем Востоке - появились новости о нападении хуситов на судно в Красном море и о продвижении израильских войск в центр Рафаха. По оценкам аналитиков инвестбанка, сегодня цена Brent может остаться в диапазоне $84-85 за баррель.

Возможно ослабление рубля до 90 руб./$1 к концу недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль во вторник вновь укреплялся, но к концу дня он вернулся к уровням открытия. Налоговый период окончательно завершился, и экспортеры теперь продают более низкий объем валюты на рынке. (. . .) В целом у курса пары "доллар-рубль" остается потенциал к росту к 90 руб./$1 к концу недели", - пишут эксперты банка.

Цены на нефть продолжают подниматься днем в среду после активного роста днем ранее.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,66%, до $84,77 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,73%, до $80,39 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 2,7%.

Цены на нефть растут на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где в результате недавнего израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа погибли десятки людей. Кроме того, еще одно судно было атаковано в Красном море.

Представители стран ОПЕК+ проведут встречу в онлайн-формате в ближайшие выходные. Участники рынка в целом ожидают, что действующие меры по ограничению поставок топлива на мировой рынок будут продлены на третий квартал или на все второе полугодие.