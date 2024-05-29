"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JD.com с целью $35,7

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JD.com Inc. с целью $35,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,44%, стоп-приказ: $27, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Акции JD.com с начала 2023 года упали на 60% при отсутствии негативных новостей для компании и сильно отстали от широкого рынка, отмечают аналитики. Сейчас акции компании находятся вблизи своих минимумов и торгуются c большим дисконтом по мультипликаторам относительно исторических значений и аналогов в КНР. В текущих реалиях фундаментальная оценка компании, по мнению экспертов, выглядит неоправданно низкой. Они ждут от JD.com хороших результатов в 2024 году и в последующие годы на фоне стимулирования потребительского спроса со стороны правительства КНР, а также возвращения общего спроса на инвестиции в акции китайских компаний.

"С технической точки зрения цена пробила уровень сопротивления и вернулась к нему в качестве уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $27 риск на портфель составит 0,97 %. Соотношение прибыль/риск составляет 2,01", - указывают стратеги "Финама".

JD.com - китайская технологическая компания, один из ведущих игроков в отрасли электронной коммерции в КНР.

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