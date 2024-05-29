Возможно преодоление котировками золота отметки $2350/унц. - "Финам"

Возможно преодоление котировками золота отметки $2350 за тройскую унцию, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

"Во вторник цена на золото подросла ещё на 0,4%, однако на торгах в среду началась небольшая коррекция цена вновь "нырнула" под $2350 за унцию, - напоминает аналитик. - UBS считает, что в 2024 г. цена на золото достигнет отметки в $2600/унц., повысив тем самым свой прогноз, который ранее составлял $2200/унц. Технически, пока что ситуация продолжает развиваться в пользу быков. Три сессии подряд цена росла и вполне возможно, что быкам всё же удастся преодолеть $2350/унц. Хотя по многом это будет определяться не техническими факторами, а всё же фундаментальными - завтра публикация предварительных данных по ВВП США. В случае же роста сильный кластер сопротивления находится всё там же - на отметках $2400-2430".

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