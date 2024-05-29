Фундаментальная оценка акций АЛРОСА остается негативной - "БКС МИ"

Фундаментальная оценка акций "АЛРОСА" остается негативной, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Эмитент опубликовал результаты за 1К24 по РСБУ. В целом динамика оказалась хорошей и может отражать высвобождение ранее накопленных запасов. Фундаментально взгляд на бумагу остается негативным во многом из-за слабости рынка алмазов", - отмечают эксперты в комментарии.

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