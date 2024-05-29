Рынок акций РФ утром консолидируется вокруг 3300п по индексу МосБиржи, упал "Полюс" и вырос "Сургутнефтегаз"

Москва. 29 мая. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике рублевых цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти (Brent поднялась к $84,6 за баррель), индекс МосБиржи барражирует вблизи рубежа 3300 пунктов на фоне ослабления рубля, который начал корректироваться вниз после прошедшего пика налоговых платежей.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3302,1 пункта (-0,02%), индекс РТС - 1166,76 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%.

Доллар вырос до 89,18 рубля (+0,6 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,7% и +0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", реакцию инвесторов на представленный накануне проект изменения налоговой системы, внесенный в правительство Минфином, можно оценить как негативную, несмотря на относительное спокойствие рынка акций.

Тем не менее, эта новость может стать катализатором для падения и преодоления сильной поддержки, на которой остановилось резкое пике рынка в последние дни. При этом стоит обратить внимание на то, что другие негативные факторы никуда не исчезли: риск ужесточения монетарной политики, высокая доходность ОФЗ и крепкий рубль продолжают оказывать давление на рынок, полагают эксперты "БКС МИ".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи продолжит консолидироваться вблизи текущих уровней. При этом вполне вероятно, что на рынке вновь сформируется волна распродаж на фоне сохраняющихся пессимистичный настроений из-за ожиданий жесткой ДКП Банка России. В таком случае ближайшим уровнем поддержки для индекса МосБиржи может выступить отметка 3270 пунктов.

По словам директора по стратегии ФГ "Финам" Ярослава Кабакова, доходность казначейских облигаций США в среду достигла почти 4-недельного пика, что привело к росту доходности азиатско-тихоокеанских аналогов и доллара, одновременно оказывая давление на акции, поскольку данные посеяли новые сомнения относительно сроков и масштабов снижения ставок ФРС. Нефть дорожает четвертый день и достигла 4-недельного максимума на фоне слухов о том, что ОПЕК+ на встрече в ближайшее воскресенье сохранит сокращение добычи, отмечает эксперт.

"Драйверы роста российского рынка акций отсутствуют. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ оказывает давление на рынок акций, а вскоре состоится очередное заседание регулятора и возможно ужесточение ДКП. Рынок ранее рос на низкой оценке, дивидендах и ослаблении рубля. С уменьшением дивидендов поддержку не удалось сохранить, и вероятная траектория рынка акций теперь - вниз. Снижение на 10-15% от текущих уровней вполне реально", - полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду неоднозначный: цены на нефть подросли, а настроения на мировых фондовых площадках склоняются в сторону коррекционных.

Минфин РФ накануне представил пакет налоговых поправок, которые предполагают увеличение нагрузки на наиболее состоятельных граждан, что может снизить инвестиционные возможности этого класса граждан. Кроме того, изменения могут коснуться корпоративного сектора, и в частности, предполагают повышение налога на прибыль с 20% до 25% при отмене курсовых пошлин с 1 января 2025 года. Налоговые изменения также могут повлиять на НДПИ для сектора удобрений и производителей железной руды, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи остается ниже среднесрочной поддержки 3330 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Неспособность по итогам недели отвоевать указанный уровень подтвердит риски падения в район минимумов с начала текущего года - 3100 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Для индекса РТС в случае пробоя вниз 1165 пунктов следующей целью движения может стать район 1150 пунктов, полагает Кожухова.

В США во вторник индексы акций изменились на 0,02-0,6%: просел Dow Jones (-0,6%), а Nasdaq (+0,6%) обновил максимум, впервые превысив рубеж 17 тыс. пунктов.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за апрель, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении сроков смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Рынок практически уверен, что Федрезерв не будет менять ставку в июне и в июле. Шансы на ее снижение в сентябре в настоящее время оцениваются трейдерами в 41,7% по сравнению с 65,7% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что ему нужно увидеть больше подтверждений устойчивости замедления инфляции в США, прежде чем он сможет поддержать решение о начале смягчения политики ФРС. Кашкари также не стал исключать возможности повышения ставки Федрезервом в случае, если инфляция в Штатах перестанет замедляться.

Статданные, опубликованные во вторник, показали уверенный рост потребительского доверия в США, а также скачок цен на жилье.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,4-0,5%).

Давление на котировки оказывают рост доходностей облигаций на мировом рынке и "ястребиные" сигналы от руководства ФРС.

Индекс доверия потребителей в Японии в мае упал до минимальных с ноября 2023 года 36,2 пункта по сравнению с 38,3 пункта месяцем ранее, по данным правительства страны. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 38,9 пункта.

Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в апреле вырос на максимальные с ноября прошлого года 3,6% в годовом выражении после подъема на 3,5% месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Аналитики в среднем ожидали инфляцию на уровне 3,4%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно растут на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $84,6 за баррель (+0,5% и +1,2% накануне), июльская цена WTI - $80,28 за баррель (+0,6% и +2,7% во вторник к уровню пятницы).

В результате недавнего израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа погибли десятки людей, напоминает Trading Economics со ссылкой на заявления палестинских официальных лиц. Кроме того, еще одно судно было атаковано в Красном море.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания роста потребления топлива в США в связи с началом летнего автомобильного сезона.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-5,4%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-5,2%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-5%), ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-4,5%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3,9%).

Выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+7,3% и +9,9% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+5,5%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+5%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,6 млрд рублей (из них 1,94 млрд рублей пришлось на акции ПАО "Полюс", 1,7 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,1 млрд рублей на акции "Газпрома").