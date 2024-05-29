Дивдоходность акций Транснефти за 2023г может составить 11% - инвестбанк "Синара"

Дивидендная доходность акций "Транснефти" по итогам 2023 года может составить 11%, рейтинг - "покупать", сообщается в материале старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Эмитент может до конца недели опубликовать результаты за 1К24 по МСФО. С одной стороны, фактор роста выручки - индексация тарифов на транспортировку нефти на 7,2% с начала года. С другой стороны, рублевая цена на нефть ВСТО в отчетном квартале снизилась примерно на 3% к/к, что, напротив, негативно для динамики доходов, - пишут эксперты в обзоре. - В целом, по нашим прогнозам, выручка компании должна показать увеличение на 5,5% к/к (до 370 млрд руб.). Рентабельность "Транснефти" находится под влиянием сезонных факторов, обычно первый квартал обеспечивает хорошую маржу. Таким образом, мы прогнозируем EBITDA в 152 млрд руб. с рентабельностью по этому показателю в 41%, а чистую прибыль - на уровне 82 млрд руб. В 2023 году компания представила финансовую отчетность за полугодие, а не первый квартал".

"Основной фактор для динамики котировок бумаг "Транснефти2 - объявление дивидендов за 2023 год в ближайшие недели. Мы прогнозируем 192 рубля на акцию, что предполагает дивидендную доходность в 11%. EBITDA компании защищена от инфляционного давления, поскольку тарифы на транспортировку растут ежегодно почти на уровне инфляции, а темп увеличения денежных расходов может и отставать от темпа прироста выручки. Наш рейтинг по акциям - "покупать", - указывают Бахтин и Мордовцев.

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