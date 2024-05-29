Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут финансовые результаты Совкомбанка и "РусГидро":

- Промышленное производство в России в апреле;

- Индекс потребительских цен в Германии за май;

- Совкомбанк опубликует отчетность за 2023 год по МСФО;

- "РусГидро" опубликует результаты за 1К24 по МСФО.

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