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29 мая 2024 года 09:46
Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 88-90 руб./$1 в среду - ПСБ
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется в диапазоне 88-90 руб./$1 в течение торговой сессии среды с возможным переходом в его верхнюю часть, спекулятивные участники закладываются на дальнейшее снижение активности экспортеров, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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