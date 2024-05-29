Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 88-90 руб./$1 в среду - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется в диапазоне 88-90 руб./$1 в течение торговой сессии среды с возможным переходом в его верхнюю часть, спекулятивные участники закладываются на дальнейшее снижение активности экспортеров, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

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