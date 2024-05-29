Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики во вторник: Dow Jones Industrial Average упал более чем на 200 пунктов, а Nasdaq Composite вырос и обновил рекордный максимум, впервые завершив сессию выше отметки в 17000 пунктов. S&P 500 практически не изменился по итогам торгов.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за апрель, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении сроков смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Рынок практически уверен, что Федрезерв не будет менять ставку в июне и в июле. Шансы на ее снижение в сентябре в настоящее время оцениваются трейдерами в 41,7% по сравнению с 65,7% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что ему нужно увидеть больше подтверждений устойчивости замедления инфляции в США, прежде чем он сможет поддержать решение о начале смягчения политики ФРС. Кашкари также не стал исключать возможности повышения ставки Федрезервом в случае, если инфляция в Штатах перестанет замедляться.

Статданные, опубликованные во вторник, показали уверенный рост потребительского доверия в США, а также скачок цен на жилье.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные. Давление на котировки оказывает рост доходностей облигаций на мировом рынке и "ястребиные" сигналы от руководства ФРС. Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng снижается на 1,5%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,77%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 1,4%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет 1,1%.

Вместе с тем цены на нефть растут утром в среду на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $84,41 за баррель, что на 0,23% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 1,2%, до максимальных с 30 апреля $84,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялись в цене к этому времени на 0,34%, до $80,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 2,7%, до максимальных с 17 мая $79,83 за баррель.

В результате недавнего израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа погибли десятки людей, напоминает Trading Economics со ссылкой на заявления палестинских официальных лиц. Кроме того, еще одно судно было атаковано в Красном море. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания роста потребления топлива в США в связи с началом летнего автомобильного сезона.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 мая выросла в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,338 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,918 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,09% и составил 104,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,06%, опустившись до 899,14 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГТЛК-001Р-17" (-0,89%), "РЖД-001P-17R" (-0,73%) и "Металлоинвест БО-04" (-0,44%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,32%), "ГК Самолет БО-П10" (+0,29%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" завершило размещение 4-летних облигаций серии БО-003Р-02 объемом 40 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 мая. Купоны переменные и ежемесячные, спред к ключевой ставке ЦБ РФ установлен на уровне 1,25% годовых. В ходе сбора книги заявок на облигации спрос от широкого круга инвесторов позволил увеличить объем выпуска с 30 млрд рублей до 40 млрд рублей.

ООО "А101" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей на уровне 17% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 18,39% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. Техразмещение запланировано на 30 мая. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 50 млрд рублей. В настоящее время в обращении нет облигаций компании. Единственный выпуск облигаций 100%-ной дочерней компании ООО "А101" - ООО "Проект-град" - на 500 млн рублей был погашен 27 мая.

НПП "Моторные технологии" 31 мая начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. Ставки 1-20-го купонов установлены на уровне 20% годовых. Купоны квартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов.

ООО "Истринская сыроварня" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент разместил 4-летний выпуск облигаций на 150 млн рублей в декабре 2023 года. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу установлена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 13 млн 386,129 тыс. облигаций серии 001Р-13 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 89,24% займа. Десятилетний выпуск облигаций на 15 млрд рублей был размещен в мае 2020 года по ставке полугодового купона 6,6% годовых до оферты. Ставка текущего купона до следующей оферты в ноябре 2025 года - 16,8% годовых.