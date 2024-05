Nasdaq обновил рекордный максимум

Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов во вторник. Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в среду. Цены на нефть растут утром в среду.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики во вторник: Dow Jones Industrial Average упал более чем на 200 пунктов, а Nasdaq Composite вырос и обновил рекордный максимум, впервые завершив сессию выше отметки в 17000 пунктов. S&P 500 практически не изменился по итогам торгов.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за апрель, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении сроков смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Рынок практически уверен, что Федрезерв не будет менять ставку в июне и в июле. Шансы на ее снижение в сентябре в настоящее время оцениваются трейдерами в 41,7% по сравнению с 65,7% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что ему нужно увидеть больше подтверждений устойчивости замедления инфляции в США, прежде чем он сможет поддержать решение о начале смягчения политики ФРС. Кашкари также не стал исключать возможности повышения ставки Федрезервом в случае, если инфляция в Штатах перестанет замедляться.

Статданные, опубликованные во вторник, показали уверенный рост потребительского доверия в США, а также скачок цен на жилье.

"Поскольку инфляция по-прежнему остается проблемой, и американская экономика продолжает получать поддержку за счет благоприятных финансовых условий и бюджетных стимулов, мы вообще не ждем снижения ставки американским ЦБ в этом году", - говорит главный экономист Apollo Торстен Слок, слова которого приводит Market Watch.

В числе лидеров снижения среди компонентов Dow Jones во вторник оказались бумаги Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (-2,6%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-1,9%), McDonald''s Corp. (SPB: MCD) (-1,8%), Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (-1,3%).

Капитализация Johnson & Johnson (SPB: JNJ), объявившей о покупке прав на препарат для лечения кожных заболеваний NM26 у Numab Therapeutics за $1,25 млрд, опустилась на 1,7%.

Акции оператора связи T-Mobile US Inc. подорожали на 0,7%. Компания сообщила о покупке активов конкурирующей U.S. Cellular Corp. в сфере беспроводной связи, а также ряда принадлежащих ей частот, за $4,4 млрд.

Стоимость бумаг U.S. Cellular поднялась на 12,2%, ее материнской компании Telephone and Data Systems (SPB: TDS) - на 1,7%.

Котировки акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Advanced Micro Devices (SPB: AMD) выросли соответственно на 7% и 3,2% благодаря оптимизму в отношении дальнейшего подъема спроса на чипы для технологий искусственного интеллекта. Ранее стало известно, что ИИ-компания Илона Маска xAI привлекла финансирование на сумму $6 млрд в рамках инвестраунда.

Бумаги букмекеров DraftKings Inc. и Flutter Entertainment упали в цене на 10,3% и 7,7% соответственно на новости о готовящемся повышении налогов для компаний, принимающих ставки на спорт, в штате Иллинойс.

Акции GameStop (SPB: GME) Corp. взлетели в цене на 25%. Компания, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, завершила объявленное ранее размещение акций на сумму $933,4 млн. Привлеченные средства GameStop планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе, приобретение активов и инвестиции.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник упал на 216,73 пункта (0,55%) и составил 38852,86 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 1,32 пункта (0,02%) - до 5306,04 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 99,09 пункта (0,59%) и составил 17019,88 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные.

Давление на котировки оказывает рост доходностей облигаций на мировом рынке и "ястребиные" сигналы от руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что не исключает возможности повышения ставки Федрезервом в случае, если инфляция в Штатах перестанет замедляться.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,5%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют акции Meituan (SPB: 3690), дешевеющие на 4,4%.

Значительно уменьшается капитализация Li Ning (-4,1%), JD Health International, Alibaba (SPB: BABA) (-3,8% у обеих), Trip.com Group (-3,5%), Wharf Real Estate Investment, JD.com Inc. (SPB: JD) (-3,3% у обеих), CSPC Pharmaceutical, Power Assets Holdings и Techtronic Industries (-3,1% у всех трех).

Бумаги Alibaba Health Information Technology дорожают на 5,9%, BYD - на 5,2%, China Hongqiao Group - на 3,7%, Xinyi Solar Holdings - на 2,9%, CNOOC - на 2,4%, Xinyi Glass Holdings - на 2,1%, China Shenhua Energy - на 1,9%, Sunny Optical Technology Group - на 1,6%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,6%.

Индекс доверия потребителей в Японии в мае упал до минимальных с ноября 2023 года 36,2 пункта по сравнению с 38,3 пункта месяцем ранее, по данным правительства страны. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 38,9 пункта.

Заметнее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Tokyo Electric Power (-7,1%).

Рыночная стоимость Keisei Electric Railway сокращается на 5,8%, Mitsubishi Electric - на 5,4%, Teijin и Japan Exchange Group - на 4,5%, Mercari - на 3,8%, LY Corp. - на 3,6%, Socionext - на 3,5%, Mitsubishi Heavy Industries - на 3,4%, Odakyu Electric Railway - на 3,3%.

Капитализация Sompo Holdings повышается на 4,7%, T&D Holdings - на 3,6%, Ricoh - на 3,2%, Konami Group и NEXON - на 2,9%, SoftBank - на 2,6%, Hoya - на 2,5%, Nissan Chemical - на 2,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 1,4%.

Цена бумаг Samsung Electronics сокращается на 2,5%, Hyundai Motor - на 0,9%, Korean Air Lines - на 1,9%, Posco - на 2,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 1,1%.

Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в апреле вырос на максимальные с ноября прошлого года 3,6% в годовом выражении после подъема на 3,5% месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Аналитики в среднем ожидали инфляцию на уровне 3,4%, по данным Trading Economics.

Капитализация Rio Tinto снижается на 1,4%, BHP повышается на 0,2%.

Цены на нефть растут утром в среду на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск составляет $84,43 за баррель, что на $0,21 (0,25%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,98 (1,2%), до максимальных с 30 апреля $84,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,31 (0,39%), до $80,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличились на $2,11 (2,7%), до максимальных с 17 мая $79,83 за баррель.

В результате недавнего израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа погибли десятки людей, напоминает Trading Economics со ссылкой на заявления палестинских официальных лиц.

Кроме того, еще одно судно было атаковано в Красном море.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания роста потребления топлива в США в связи с началом летнего автомобильного сезона.