Рынок акций РФ во вторник превысил 3300п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидировали Мечел и АЛРОСА

Москва. 28 мая. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх на позитивных дивидендных новостях и на фоне улучшения внешней конъюнктуры, однако отскок оказался умеренным из-за ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи завершил день чуть выше 3300 пунктов после дневного роста в район 3350 пунктов, в лидерах подъема выступили бумаги "Мечела" (+3%) и "АЛРОСА" (+1,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3302,91 пункта (+0,1%, максимум сессии - 3347,85 пункта), индекс РТС - 1174,75 пункта (+0,1%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 88,6 рубля (-0,02 рубля), днем курс опускался до 88,26 руб./$1.

Дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий (ДКУ) может потребоваться, если текущие темпы роста цен и инфляционные ожидания не возобновят снижение, отмечают аналитики Банка России в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. Уверенно говорить об углублении и устойчивости дезинфляционных процессов позволит переход от быстрого роста спроса (в том числе на кредиты) к умеренному, отраженный в макроэкономической статистике и оперативных данных.

Подорожали акции "Мечела" (+3% и +1,6% "префы"), "АЛРОСА" (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал по итогам 2023 года финальные дивиденды в размере 29,01 рубля на акцию, сообщила компания. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определена 9 июля 2024 года.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,1%).

Совет директоров ПАО АФК "Система" рекомендовал дивиденды по результатам 2023 года в размере 0,52 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила корпорация. В случае утверждения решения о выплатах их совокупный объем может составить 5,02 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 17 июля.

Совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,5%, до 6260 рублей), рассмотрев финрезультаты компании за I квартал, вынес нестандартную рекомендацию по распределению прибыли: акционерам предложено выбрать размер дивидендов из трех вариантов: из расчета 165 рублей, 234 рубля либо 309 рублей на обыкновенную акцию, или воздержаться/проголосовать против каждого из предложенных вариантов. Вопрос о выплатах будет рассмотрен на годовом собрании акционеров 30 июня. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 11 июля.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи нашел поддержку покупателей немного ниже уровня 3300 пунктов и во вторник продемонстрировал восстановительный рост.

Конъюнктура начала улучшаться. Рубль прекратил укрепляться, а котировки сырьевых товаров в большинстве подросли. Последнее отчасти произошло на фоне отката индекса доллара DXY. В среду будет опубликована "Бежевая книга" ФРС, которая дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах США. "Евротранс" (MOEX: EUTR) проведет День инвестора, "РусГидро" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал, советы директоров "Совкомфлота (MOEX: FLOT) и ПАО "Полюс" решат по дивидендам за 2023 год.

Более слабые после завершения налогового периода позиции рубля могут поддержать восстановительное движение в акциях. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 мая - 3300-3400 пунктов, считает Бахтин.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Якова Яковлева, рынок акций во вторник показал слабый отскок, причем "медвежьи" настроения на рынке могут сохраниться, так как значительных поводов для роста акций нет. Дивидендный сезон подходит к концу, а впереди заседание Банка России, на котором он будет обсуждать повышение ключевой ставки.

Среди новостей стоит выделить заявление ЦБ РФ, что российские банки в апреле резко нарастили чистую прибыль, а за январь-апрель прибыль сектора превысила 1,2 трлн руб. Изменения на рынке ОФЗ можно будет ожидать в том случае, если Минфин скорректирует программу заимствований и поменяет источники финансирования дефицита бюджета. Также позитива могут добавить новости по налоговыми новациям, но выглядит так, что структурные изменения в этой области можно ожидать не ранее 2025 года. Рост доходов бюджета от налогов ненефтегазового сектора улучшит сбалансированность бюджета, что снизит проинфляционный эффект со стороны бюджетного дефицита. Также позитивный сигнал для ОФЗ можно ожидать, когда рынок увидит, что текущий уровень ключевой ставки достаточен для того, чтобы привести инфляцию к цели ЦБ в 4%. В противном случае регулятору придется ужесточать денежно-кредитные условия, чтобы достичь цели по инфляции, полагает Яковлев.

Нефть Brent превысила $84 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+ в ближайшее воскресенье в формате онлайн-совещания. Инвесторы ожидают от ОПЕК и его партнеров продления сокращения добычи на вторую половину года. Однако не исключены и новые словесные интервенции с целью поддержать цены на нефть. Также в США набирает обороты туристический сезон, который может повысить спрос на нефть и топливо, заключил представитель УК "Первая".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основных торгов во вторник остался в символическом "плюсе", но растерял почти весь внутридневной прирост после очередных высказываний представителей ЦБ РФ касательно возможного ужесточения монетарных условий.

Обыкновенные акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,7%) оптимистично отреагировали на рекомендованные накануне советом директоров дивиденды за 2023 год в размере 249,69 руб. на оба типа бумаг с доходностью к текущим ценам 8,1% по обыкновенным акциям и 11,4% по привилегированным - в верхнем диапазоне этого сезона в РФ. Дивидендный реестр закроется 12 июля, а собрание акционеров состоится 26 июня, соответственно, у инвесторов будет еще несколько недель для покупки бумаг с выплатами.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI устремились в район предыдущих майских пиков $84,5 и $80 за баррель соответственно. Вблизи указанных отметок участники могут скорректировать среднесрочные позиции, для изменения которых в пользу более "бычьих", впрочем, пока нет веских фундаментальных оснований. Покупателям у текущих уровней, таким образом, стоит проявлять осторожность. Следующие интересные для оценки состояния рынка данные в виде еженедельных запасов в США инвесторы получат уже в четверг.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдались неоднозначные настроения. Индексы МосБиржи и РТС к концу дня не устояли у максимумов дня, но и отступили от утренних минимумов, указывая на неопределенность текущей краткосрочной ситуации. Так, индикатор МосБиржи не смог отвоевать 3330 пунктов, но вернулся выше 3300 пунктов. Индекс РТС остался ниже 1200 пунктов, но сохранил поддержку 1165 пунктов. Покупатели опасаются жесткой риторики ЦБ РФ и высоких процентных ставок, которые на данный момент превышает лишь дивидендная доходность по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" (17,5%), заключила Кожухова.

По словам начальника аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александра Фетисова, российский рынок удержал уровень 3300 пунктов по индексу МосБиржи, однако говорить о "V-образном" движении и скором восстановлении утраченных максимумов преждевременно.

Всего за три последние сессии рынок вернулся на уровни середины марта - начала апреля, и на сантимент инвесторов влияет целая совокупность факторов, считает аналитик.

Во-первых, ослабление дивидендного фактора: ставка на существенные дивидендные выплаты, которые могли бы поддержать спрос на акции, пока не оправдалась - как по причине отказа ряда крупнейших компаний от выплаты дивидендов за 2023 год, так и за счет более оптимального соотношения риск/доходность, которое предлагают фонды денежного рынка, как альтернативы вложений в акции.

Во-вторых, рынок все больше склоняется к мысли если не о повышении, то по крайне мере, о сохранении высоких процентных ставок ЦБ РФ до конца года. В-третьих, перспектива повышения налогов не может не влиять на общий настрой на рынке и ожидаемые доходности. В-четвертых, укрепление рубля, которое наблюдалось практически весь май, сдерживает инвестиционную привлекательность экспортно-ориентированных отраслей. Вышеперечисленные причины в большинстве своем имеют долговременное воздействие на динамику рынка и будут препятствовать его восстановлению достаточно долгое время, считает Фетисов.

В целом уровень 3340 пунктов по индексу МосБиржи выступает сопротивлением, а что касается перспектив, то рынок акций будет какое-то время консолидироваться и проторговывать диапазон 3300-3400 пунктов, полагает он.

В США накануне биржи были закрыты в связи с праздником (День памяти).

В Азии во вторник наблюдалась слабо негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,01%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,03%), просела Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,5-1%), в США динамика смешанная (Dow к 18:50 МСК просел на 0,4%, S&P 500 и Nasdaq подросли на 0,1-0,3%).

Индекс потребительского доверия в США в мае составил 102 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В апреле значение индекса составило 97 пунктов. Эксперты в среднем ожидали, что майский индекс составит 95,9 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены продолжили рост, наметившийся в начале недели.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $84,04 за баррель (+1,1% и +0,3% накануне), июльская цена WTI - $79,72 за баррель (+2,6% к уровню пятницы).

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 2,3%.

На этой неделе участники рынка ждут публикации данных по инфляции в США, Германии и еврозоне, которые могут повлиять на решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Центробанки США и еврозоны проведут свои заседания на следующей неделе.

Кроме того, на выходных состоится встреча ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие ограничений на поставки топлива на второе полугодие.

Подъему котировок способствует некоторое усиление напряженности на Ближнем Востоке, где, по данным издания The Jerusalem Post, военнослужащий армии Египта погиб в результате перестрелки между египетскими и израильскими военными.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+21,9%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+19,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+14,4%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+9,8%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+7,2%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+6,8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+6,4%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+6,3%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (+6%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+5,4%).

Совет директоров "Башнефти" (+3,7% и -0,2% "префы") рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, прогнозировал дивидендные выплаты "Башнефти" по итогам 2023 года в размере 251,83 руб./а. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля 2024 года.

Совет директоров "Софтлайна" (MOEX: SOFL) (+0,8%, до 173 рублей) рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2023 год, как и предусмотрено дивполитикой, говорится в сообщении компании. Согласно дивидендной политике, компания планирует выплатить дивиденды по итогам 2024 года.

Совет директоров ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-0,5%) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, говорится в материалах для акционеров к собранию.

Подешевели акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-11,5%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (-3,1%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,7%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,45 млрд рублей (из них 8,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,91 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,04 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").