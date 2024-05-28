Цены евробондов РФ во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 28 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 8 базисных пунктов - до 72,84% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 8,61% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 25 базисных пунктов - их котировки опустились до 67,2% от номинала (доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 9,18% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 2 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подрожал за день всего на 3 базисных пункта, до 58,2% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,83% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в цене всего 1 базисный пункт, подешевев до 79,49% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 15,85% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за день на 2 базисных пункта - до 74,46% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта - до 14,81% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене за день на 3 базисных пункта - до 69,41% от номинала (их доходность не изменилась, составив 12,71% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 3 базисных пункта - до 66,95% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник боковую динамику - участники рынка ждут публикации статданных о доходах и расходах американцев в апреле, включающие ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Апрельское значение индекса PCE, на который обращает внимание ФРС при оценке инфляционных рисков, будет обнародовано в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что рост индикатора остался на мартовском уровне в 2,7% в годовом исчислении и 0,3% в помесячном.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что ему нужно увидеть больше подтверждений устойчивости замедления инфляции в США, прежде чем он сможет поддержать решение о начале смягчения политики Федрезерва. Кашкари также не стал исключать вероятности, что ФРС может даже повысить ставку, если инфляция перестанет замедляться.

В настоящее время рынок практически уверен, что ФРС сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне 5,25-5,5% годовых на июньском и июльском заседаниях, по данным CME FedWatch. Шансы на то, что ставка будет снижена в сентябре, оцениваются рынком в 49,4% по сравнению с 65,7% неделей ранее, пишет Market Watch.