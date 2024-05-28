Цена акций Софтлайна может вырасти до 200 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Котировки акций "Софтлайна" могут вырасти до 200 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Эмитент хорошо отчитался за первый квартал 2024года. Компания - бенефициар импортозамещения. Благодаря своевременной переориентации на российских поставщиков и расширению линейки высокорентабельных продуктов удалось существенно поменять структуру оборота и получить более 29% от продаж продуктов и услуг собственного производства", - указывают эксперты.

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" отмечают следующие драйверы роста:

- К 2028 году, по ожиданиям, EBITDA вырастет с текущих 4,4 млрд руб. до 15,3 млрд руб. (рост в пять раз).

- Целевой рынок компании вырастет с 1,2 трлн руб. в 2023 году до 1,75 трлн руб. в 2027 году, при этом доля компании на нем может вырасти с текущих 7% до 10% в 2027 году.

- IPO "дочек" на горизонте 1-2 лет. Три из них могут быть оценены в 40 млрд руб.

- Озвученные компанией цели по росту капитализации в пять раз за пять лет.

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