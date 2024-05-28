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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CSPC Pharmaceutical
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28 мая 2024 года 17:10
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CSPC Pharmaceutical
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CSPC Pharmaceutical Group с прогнозной стоимостью на уровне 8,4 юаня за штуку, сообщается в материале аналитика Александра Гайды. "Компания представила финансовые результаты за 1К24. Выручка выросла на 12% г/г, превысив консенсус-прогноз; скорректированная чистая прибыль оказалась на 44% лучше оценок. Наибольший вклад в рост выручки внесли продажи новых препаратов для лечения заболеваний ЦНС и онкологических заболеваний. Более 60 новых фармацевтических наименований компании сейчас находятся на стадии клинических испытаний и регистрации. Отчетность оказалась лучше наших ожиданий, мы оптимистично оцениваем вероятность CSPC Pharmaceutical нарастить продажи в 2024 году благодаря разработке инновационных препаратов", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-CSPC/PHARMACEUTICAL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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