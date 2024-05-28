Рубль днем растерял утренний рост, демонстрирует небольшую смешанную динамику к основным валютам на фоне завершения налогового периода

Москва. 28 мая. Доллар США отыграл значительную часть утренних потерь и лишь слегка понижается, евро и китайский юань перешли к повышению на Московской бирже днем во вторник. Рубль лишь слегка меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и снижения спроса на рублевую ликвидность к моменту завершения единого дня уплаты налогов.

Курс доллара США составил 88,56 руб./$1 в 15:00 мск, что на 6 копеек ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,48 руб./EUR1, подорожав на 19,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 5,59 копейки, до 92,12 руб. Курс китайского юаня повысился на 1,05 копейки - до 12,19 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую смешанную динамику днем во вторник после утреннего роста. Участники рынка закрывают позиции после уверенного укрепления нацвалюты, наблюдавшегося накануне, так как со вторника наблюдается снижение спроса на рублевую ликвидность с учетом завершения налоговых выплат. В этот день в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

Смешанная динамика валютных пар может быть обусловлена падением доллара рынке Forex к другим валютам, в том числе к евро, в ожидании новых сигналов об американской инфляции.

Апрельское значение индекса PCE, на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке инфляционных рисков, будет обнародовано в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что рост индикатора остался на мартовском уровне в 2,7% в годовом исчислении и 0,3% в помесячном.

На прошлой неделе сразу несколько членов руководства Федрезерва заявили, что намерены дождаться более убедительных сигналов замедления инфляции прежде, чем принимать решение о снижении ключевой процентной ставки.

Рынок теперь оценивает вероятность снижения ставки в сентябре в 49,4% по сравнению с 65,7% неделей ранее, пишет MarketWatch. В начале года ожидалось, что Федрезерв понизит ставку шесть раз в 2024 году, сейчас оптимисты надеются на два снижения.

Факторов для ухода курса пары "доллар-рубль" выше уровня в 90 руб./$1 в июне пока не видно, считает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"На фоне действующих факторов валютного контроля - жесткой позиции ЦБ РФ по ставкам и нормативов репатриации выручки экспортеров - укрепление рубля совершенно логично. Добавили драйв на спуске инвалют геополитика и сокращение физических объемов импорта, бюджетное правило и налоговый период, - пишет аналитик в обзоре. - Технически пара "доллар-рубль" ожидаемо приблизилась к нижней границе боковика, действующего еще с осени прошлого года. Локальный тренд на укрепление рубля очевиден. На фоне завершения налогового периода 28 мая к концу недели вероятна стабилизация курсов инвалют с попыткой локального отскока от области поддержки 88 руб./$1. Ориентиром на июнь в долларе все же может служить психологическая планка 90 руб./$1, но для ухода еще выше факторов пока совсем не видно".

Факторы для дальнейшего укрепления рубля отсутствуют, говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиций".

"Рубль укрепился до отметки ниже 89 за доллар США и до 12,2 за юань (впервые с января), - констатируют аналитики. - К концу месяца рубль традиционно получает дополнительную подпитку за счет конвертации валютной выручки экспортерами, в том числе под уплату налогов. Мы не видим факторов для дальнейшего укрепления рубля и сохраняем свои ожидания по нему в интервале 90-95 за доллар до конца 2024 года".

"На наш взгляд, поддержка рубля близка к максимуму и в дальнейшем может постепенно снижаться, - прогнозируют аналитики. - На более длинном горизонте рубль имеет больше шансов ослабнуть, чем укрепиться. Наш базовый прогноз по курсу на 2025 год - колебания в интервале 96-99 руб./$1. Уровень курса рубля крепче 90 за доллар кажется нам уже привлекательным для входа в валютные инструменты".

Цены на нефть продолжают повышаться в ходе торгов во вторник.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,22%, до $83,28 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,53%, до $78,91 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились из-за праздника в США.

Все внимание участников нефтяного рынка теперь направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится на выходных и на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие ограничений на поставки топлива на второе полугодие.

Также трейдеры ждут публикации данных по инфляции в США, Германии и еврозоне, которые могут повлиять на решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Банк России во вторник, 28 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 900,9 млрд рублей (при лимите 2 трлн 230 млрд рублей и спросе 1 трлн 900,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,88% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 мая, банки разместили 1 трлн 630 млрд рублей (при лимите 1 трлн 630 млрд рублей и спросе 1 трлн 907,7 млрд рублей) в среднем по ставке 15,84% годовых.