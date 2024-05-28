"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку акций АЛРОСА

"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", учитывая вероятную реализацию запасов в первом квартале текущего года и ожидаемое восстановление рынка, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

Эксперты также отмечают привлекательную оценку - бумаги компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 4,1х - дисконт около 30% к среднеисторическим значениям.

"Компания опубликовала во вторник финансовые результаты по РСБУ за 1К24. Выручка выросла на 32% г/г и составила 99,6 млрд рублей (x3,1 кв/кв). Исходя из исторических данных, выручка по РСБУ в среднем на 20-25% ниже, чем консолидированный показатель группы по МСФО. Таким образом, продажи за квартал могли составить 120-130 млрд рублей. С учетом этих цифр, по нашим оценкам, доходность FCF может составить 12-14% за 1П24. Дивидендная политика компании предполагает выплату 100% FCF при текущем уровне долговой нагрузки, что может быть основным позитивным триггером в акциях эмитента, - пишут аналитики в обзоре. - Хотя низкие продажи De Beers говорят о все еще слабом рынке, с учетом высокого уровня продаж ювелирных изделий в США и Китае (совместно примерно 65% мирового рынка) ожидаем начала восстановления рынка на горизонте 3-6 месяцев. При текущих ценах доходность FCF на год вперед без учета продажи запасов составляет 12%. Считаем, что восстановление цен может потенциально добавить еще 5-10 п.п. к доходности, которая также может полностью транслироваться в дивиденды, если учитывать низкую долговую нагрузку".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.