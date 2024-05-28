"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 260 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 260 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 5-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: 223,77 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Торговая площадка продолжает оставаться одним из основных бенефициаров высоких процентных ставок в РФ и периодов повышенной волатильности на финансовых рынках, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится в консолидации на уровне сопротивления 237,66 руб. Закрепление за ним сформирует сигнал к потенциальному продолжению восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 223,77 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,69", - указывают в "Финаме".

Московская биржа - крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

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