"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота" и целевую цену на уровне 130 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Александры Прытковой.

"Оператор морских перевозок углеводородов опубликовал отчетность по МСФО за первый квартал 2024 года. После его анализа эксперты решили сохранить рекомендацию "держать" по акциям "Совкомфлота" ввиду следующих факторов:

- Пик финансовых результатов компанией пройден. В первом квартале 2024 года долларовая выручка упала на 2% кв/кв, несмотря на рост фрахтовых ставок на глобальном танкерном рынке. На фоне увеличения добровольных ограничений РФ во втором квартале 2024-го финансовые результаты компании могут и дальше идти на спад, считает Прыткова.

- Дальнейший перенос поставок с Арктик СПГ-2 может негативно сказаться на финансовых результатах "Совкомфлота".

- Ставки фрахта начнут постепенно снижаться в текущем году на фоне сокращения дефицита флота и улучшения логистики после удлинения маршрутов перевозки.

- Недавно компания подтвердила дивидендную политику по выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли МСФО за 2023 год. Таким образом, финальные дивиденды за 2023-й, по оценкам аналитиков "Тинькофф Инвестиций", могут составить около 11,3 руб./акцию и принести инвесторам 8,6% доходности.

"Бумаги "Совкомфлота" торгуются с EV/EBITDA на уровне 3,3х, - подчеркиваетПрыткова. - Такой уровень мультипликатора предполагает дисконт более 40% к средним историческим значениям. Однако нужно помнить, что логистика - крайне циклическая отрасль, поэтому мультипликаторы могут быть обманчивы. Как раз на пике доходов компания может казаться очень дешевой по сравнению с историческими уровнями. Мы сохраняем рекомендацию "держать" по акциям Совкомфлота и таргет Считаем, что потенциал роста котировок уже реализован и учитывает как потенциальные дивиденды, так и неопределенность по загрузке флота в 2024 году".

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