"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "ФосАгро", говорится в комментарии аналитика телеграм-канала Дмитрия Овчинникова.

"ФосАгро" отчиталась за 1-й квартал 2024 года. Результаты немного улучшились по сравнению с прошлым кварталом и совпали с нашими ожиданиями, - пишет аналитик . Выручка выросла на 7% кв/кв - объемы продажи фосфорных удобрений увеличились на 18%, основной рост за счет более дешевых NPK. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне прошлого квартала и остается под давлением из-за действия экспортных пошлин. Мы сохраняем осторожный взгляд на акции компании на фоне коррекции цен на фосфорные удобрения и высокой оценки по EV/EBITDA (более 7х) против 5,7х у Mosaic".

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