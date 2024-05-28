"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции Мосбиржи с целью 251 руб

"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции "Московской биржи" с целевой ценой 251 рублей за штуку. сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Московская биржа" не так давно определилась с итоговым размером дивидендов за 2023 год. Они оказались выше минимального уровня в 50% от чистой прибыли, предусмотренного обновленной дивидендной политикой. Котировки "Мосбиржи" отреагировали ростом. Однако мы считаем, что акции биржи еще не исчерпали весь потенциал роста", - пишет Хусяинова.

Аналитик указывает на ряд факторов в пользу оптимистичного прогноза:

- Комиссионные доходы "Мосбиржи" по-прежнему растут.

- Рост процентных доходов еще сильнее ускорился.

- Рентабельность на высоком уровне

- Ожидаемые дивиденды.

- Акции биржи стоят все еще недорого - примерно на 30% ниже исторического значения за 2021 год.

"Мосбиржа" - один из наших фаворитах на рынке акций в этом году. Мы по-прежнему рекомендуем покупать акции "Мосбиржи" и повышаем таргет до 251 руб./акцию. Потенциал роста на горизонте года с текущих уровней - 5%. Помимо возможности заработать на росте котировок инвесторы могут получить дивидендную доходность на уровне 7%", - заключает эксперт.

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