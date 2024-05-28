"Финам" подтверждает рейтинг акций Vertex на уровне "покупать"

"Финам" после рассмотрения отчетности за первый квартал 2024 года подтверждает рейтинг акций Vertex Pharmaceuticals на уровне "покупать" с целевой ценой $487,7 за бумагу, что предполагает потенциал роста 6,7% с текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Доходность акций Vertex за последние 12 месяцев достигает 37% - бумага не зря находилась в нашем покрытии в числе топовых идей весь последний год, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - Компания удачно отчиталась за первый квартал, превзойдя прогнозы по основным финансовым показателям. Мы по-прежнему считаем, что в цену акций Vertex Pharmaceuticals не заложен весь масштаб научных прорывов компании и потенциал наращивания выручки и прибыли за счет целого ряда новых препаратов, находящихся на стадии испытаний и имеющих высокие шансы дойти до коммерциализации. Vertex все еще недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом почти 7% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)".

Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза и наследственных болезней крови.

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