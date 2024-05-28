Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "ФосАгро", сообщается в обзоре банка.

"ФосАгро" раскрыла производственные и финансовые результаты за 1К24, которые совпадали с нашими оценками и рыночным консенсусом, - пишут аналитики Борис Красноженов и Елизавета Дегтярева. - В частности, производство агрохимической продукции выросло на 6,9% г/г, выручка увеличилась на 2,7% г/г и составила 119,3 млрд руб. Тем не менее, EBITDA заметно снизилась - на 29,5% г/г, до 39,1 млрд руб. - на фоне сравнительно низких цен реализации удобрений и уплаты экспортных пошлин. Рентабельность по EBITDA составила 32,7%, благодаря реализации продукции с высокой добавленной стоимостью и гибкой сбытовой политике компании. Свободный денежный поток "ФосАгро" вышел в область положительных значений и достиг 1,8 млрд руб.; по итогам 4К23 этот показатель был в минусе".

Эксперты подчеркивают, что коэффициент "чистый долг/EBITDA" находится на достаточно комфортном для компании уровне 1,58 и отмечают, что результаты компании за 1К24 выглядят нейтрально.

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