Акции КАМАЗа интересны для покупок - ПСБ

Акции ПАО "КАМАЗ" интересны для покупок, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб./акцию, доходность - 2,6%. Это в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. От прибыли по РСБУ на выплату за 2023 год будет направлена примерно четверть - 3,2 млрд руб., - отмечают эксперты в комментарии. - Нам импонируют акции "КАМАЗа", компания активно расширяет производство, что положительно влияет на финансовые результаты и позволяет увеличить долю рынка, а также является бенефициаром ухода иностранных производителей (MAN, Scania, Volvo)".

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