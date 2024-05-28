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28 мая 2024 года 11:40

Рынок акций РФ утром отскочил вверх к 3340п по индексу МосБиржи, лидируют Polymetal и ВТБ

Москва. 28 мая. Рынок акций РФ утром во вторник отскочил вверх по большинству blue chips в рамках коррекции после падения предыдущих дней, игроки закрывают часть "коротких" позиций на фоне стабилизации внешней сырьевой конъюнктуры; индекс МосБиржи поднялся в район 3340 пунктов во главе с бумагами Polymetal и ВТБ.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3337 пунктов (+1,2%), индекс РТС - 1190,21 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,8%.

Доллар просел до 88,33 рубля (-0,29 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+3,8%), ВТБ (+3,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%, до 26,63 рубля), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%, до 579,85 рубля), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +0,3% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +0,9% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Совет директоров ПАО АФК "Система" рекомендовал дивиденды по результатам 2023 года в 0,52 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила корпорация. В случае утверждения решения о выплатах их совокупный объем может составить 5,02 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 17 июля.

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал по итогам 2023 года финальные дивиденды в размере 29,01 рубля на акцию, сообщила компания. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определена 9 июля 2024 года.

Совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,5%, до 6322 рублей), рассмотрев финрезультаты компании за I квартал, вынес нестандартную рекомендацию по распределению прибыли: акционерам предложено выбрать размер дивидендов из трех вариантов: из расчета 165 рублей, 234 рубля либо 309 рублей на обыкновенную акцию, или воздержаться/проголосовать против каждого из предложенных вариантов. Вопрос о выплатах будет рассмотрен на годовом собрании акционеров 30 июня. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 11 июля.

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, рынок акций РФ во вторник может подрасти, целевым диапазоном для индекса МосБиржи выступает область 3300-3350 пунктов. Внешний фон позитивный: цены на нефть марки Brent поднялись выше $83 за баррель. Однако стоит понимать, что ситуация для рынка акций РФ сильно не изменилась и риск дальнейшего отката остается. Не исключена консолидация индекса в ближайшие дни, после чего снижение может продолжиться, считает аналитик.

Акции Сбербанка (319,5 рубля) по-прежнему остаются в границах восходящего тренда, важным ценовым уровнем поддержки для них выступает 315 рублей. Учитывая предстоящие дивиденды, есть надежда, что бумаги Сбербанка все же выстоят и продолжат рост, полагает Головинов.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" считают, что ситуация на внутреннем рынке пока не улучшается.

"Растущие доходности ОФЗ, риск повышения ставки ЦБ РФ и укрепление рубля продолжат оказывать давление на российский рынок акций в краткосрочной перспективе. Индекс МосБиржи отскочил от сильной поддержки в районе 3300 пунктов, что, вероятно, поддержит рынок на непродолжительный период времени. Рынок уже потерял половину роста за 2024 год, а в случае падения ниже ближайшей точкой разворота может стать отметка 3180 пунктов", - полагают эксперты "БКС МИ".

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в рамках коррекции тестируют краткосрочные сопротивления $83 и $78,5 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков), стабилизация выше которых пока позволит ожидать движения лишь в район $84,5 и $80 за баррель (район предыдущих майских пиков и верхних полос Боллинджера дневных графиков) в рамках среднесрочного "медвежьего" тренда. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в четверг в связи с выходным днем в США 27 мая.

Во вторник утром рынок акций РФ отступил от достигнутых локальных минимумов, получая поддержку от рекомендаций советов директоров "Башнефти" (MOEX: BANE) и "Роснефти" по дивидендам за 2023 год. "ФосАгро" при этом рекомендовала различный уровень дивидендов за I квартал текущего года, максимальный из которых (309 руб. на бумагу) может дать почти 5% доходности, но оставляет решение за акционерами, в том числе, не исключая отказа от выплат. Рекомендации по дивидендам с доходностью 7-7,5% в понедельник также предоставили "Евротранс" (MOEX: EUTR) и "НМТП" (MOEX: NMTP). В целом на данный момент недавние продажи на российском рынке, обеспеченные во многом ожиданиями сохранения высоких процентных ставок в стране, выглядят преувеличенными, но если индексы не смогут отвоевать важные технические уровни, нисходящая коррекция может продолжиться, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", во вторник пройдет пик фискальных платежей, и этот фактор в пользу сильного рубля будет нивелирован. Потенциал укрепления рубля ограничен нижней границей бокового диапазона на отметке 87,5 руб./$1, в котором пара USD/RUB торгуется с ноября 2023 года.

На рынке акций РФ в центре внимания остается дивидендный вопрос. Положительные решения по дивидендам были вынесены советами директоров "Башнефти", "Роснефти", АФК "Система", "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ), "НМТП", ПАО "Евротранс", ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA). На общем фоне выделяется решение совета директоров "ФосАгро", который предложил акционерам выбрать размер дивидендов за I квартал: 165 руб., 234 руб., 309 руб. на одну акцию или отказаться от выплат вовсе.

Добыча газа в России в январе-апреле выросла на 7,8% по сравнению с 2023 годом и составила 253,3 млрд кубометров благодаря повышению спроса на внутреннем рынке и постепенному восстановлению экспортных поставок, прежде всего в Китай, Турцию и Узбекистан. В категории, куда входит "Газпром", добыча увеличилась на 10,8%, до 167 млрд кубометров. Крупнейший независимый производитель газа "НОВАТЭК", согласно данным Минэнерго, увеличил выпуск за январь-апрель на 2,3% (до 27,6 млрд кубометров), "Роснефть" нарастила добычу газа за четыре месяца на 1,8% (до 26,6 млрд кубометров), отмечают эксперты "Цифра Брокер".

По словам директора по стратегии ФГ "Финам" Ярослава Кабакова, инвесторы сосредоточены на предстоящем открытии Уолл-стрит после государственного праздника в США и Великобритании, а также на ключевых данных по инфляции, которые ожидаются в конце недели.

"В краткосрочной перспективе российский рынок может продолжить корректироваться, но уровень 3285 пунктов по индексу МосБиржи и 200-дневная скользящая средняя на 3203 пунктах могут оказать поддержку. В рамках спекулятивной торговли можно уже присматриваться к сильным бумагам и аккуратно докупать, ожидая рост индекса летом. Учитывая текущие условия, коррекция более 10% кажется маловероятной, и после стабилизации маржинальных позиций рынок может показать улучшение", - считает Кабаков.

В США накануне биржи были закрыты в связи с праздником (День памяти).

В Азии во вторник наблюдалась слабо негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,01%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,01%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,04-0,3%, немецкий DAX подрос на 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Накануне акции китайских производителей микрочипов выросли на сообщениях СМИ о том, что власти КНР планируют создать фонд объемом 344 млрд юаней ($48 млрд) для финансирования развития полупроводниковой отрасли.

Участники рынка ждут на неделе публикации индекса деловой активности в Китае.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после роста в начале недели.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $83,17 за баррель (+0,1% и +0,3% накануне), июльская цена WTI - $78,83 за баррель (+1,4% к уровню пятницы).

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 2,3%.

На этой неделе участники рынка ждут публикации данных по инфляции в США, Германии и еврозоне, которые могут повлиять на решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Центробанки США и еврозоны проведут свои заседания на следующей неделе.

Кроме того, на выходных состоится встреча ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие ограничений на поставки топлива на второе полугодие.

Подъему котировок способствует некоторое усиление напряженности на Ближнем Востоке, где, по данным издания The Jerusalem Post, военнослужащий армии Египта погиб в результате перестрелки между египетскими и израильскими военными.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+13,5% и +10% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (+8,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+7,2%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+6,2%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+5,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+5,5%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+5,1%).

Совет директоров "Башнефти" (+3,4%, до 3023 рублей; +0,8% "префы", до 2202,5 рубля) рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, прогнозировал дивидендные выплаты "Башнефти" по итогам 2023 года в размере 251,83 руб./а. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12 июля 2024 года.

Совет директоров ПАО "Софтлайна" (MOEX: SOFL) (+1,8%, до 174,68 рубля) рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2023 год, как и предусмотрено дивполитикой, говорится в сообщении компании. Согласно дивидендной политике, компания планирует выплатить дивиденды по итогам 2024 года.

Подешевели акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-12%), АГ "Кристалл" (-3%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 25,07 млрд рублей (из них 2,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,4 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,34 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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