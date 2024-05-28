"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Северстали

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Северстали", сообщается в комментарии аналитиков.

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение по спору "Северстали" и Федеральной антимонопольной службы, говорится в картотеке суда.

"Потенциальный размер штрафа для "Северстали" не превышает 1% от свободного денежного потока по споту, по нашим оценкам. Новость скорее уже была заложена в котировках акций эмитента и не повлияет на их динамику. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги "Северстали", которые торгуются на историческом уровне по мультипликатору Р/Е (7,8х)", - указывают аналитики инвесткомпании.

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