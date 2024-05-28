"Финам" сохраняет целевую цену акций Роснефти на уровне 669,7 руб

"Финам" сохраняет целевую цену акций "Роснефти" на уровне 669,7 рубля за штуку, что соответствует потенциалу роста на 15% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"СД "Роснефти" рекомендовал выплатить 29,01 руб. в качестве дивидендов за второе полугодие 2023 года, - напоминает эксперт. - Доходность выплаты может составить 5,0%. Датой дивидендной отсечки установлено 9 июля. Размер выплат соответствует 50% прибыли по МСФО за второе полугодие прошлого года, что согласуется с дивидендной политикой компании. Напомним, что чистая прибыль "Роснефти" за четвертый квартал оказалась занижена списанием активов и отсутствием демпферных выплат за сентябрь, что негативно повлияло на размер дивидендов. По итогам первого полугодия мы не ожидаем данных негативных факторов, на фоне чего дивиденды могут вырасти до 36 рублей на акцию (6,2% доходности)".

Также аналитик отметил, что до конца текущей недели "Роснефти" может представить отчётность по МСФО за первый квартал 2024 года. На фоне более высоких рублёвых цен на нефть ожидается рост выручки на 18,0% г/г до 2411 млрд руб., скорр. EBITDA - на 14,1% г/г до 832 млрд руб. Чистая прибыль акционеров может увеличиться на 12,8% г/г до 371 млрд руб., полагает Кауфман.

"Сохраняем позитивный взгляд на акции "Роснефти" на фоне потенциала по снижению долговой нагрузки, развития проекта "Восток Ойл" и неплохой дивидендной доходности. Наша целевая цена по ним составляет 669,7 руб., апсайд - 15%", - резюмирует стратег "Финама".

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