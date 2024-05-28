"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет среднесрочную позитивную оценку бумаг "ФосАгро", сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова.

"Эмитент опубликовал финансовые результаты за 1К24, которые ожидаемо показали снижение г/г. Сам факт рекомендации советом директоров дивидендов достаточно позитивен и должен обеспечить благоприятный фон для бумаги, впрочем, акционеры могут проголосовать и против (ГОСА пройдет 30 июня 2024 года), - отмечает эксперт. - Компания также обратила внимание, что цены на фосфоросодержащие удобрения относительно стабильны. Моноаммоний фосфат в 1К24 стоил $514/тонну, а диаммоний фосфат - $535/тонну. Если цены останутся на этих уровнях при условии слабого рубля мы ожидаем сопоставимых финансовых результатов и по остальным кварталам 2024 года".

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