Факторы для дальнейшего укрепления рубля отсутствуют - "Тинькофф Инвестиции"

Факторы для дальнейшего укрепления рубля отсутствуют, говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиций".

"Рубль укрепился до отметки ниже 89 рублей за доллар США и до 12,2 рубля за юань (впервые с января), - констатируют аналитики. - К концу месяца рубль традиционно получает дополнительную подпитку за счет конвертации валютной выручки экспортерами, в том числе под уплату налогов. Мы не видим факторов для дальнейшего укрепления рубля и сохраняем свои ожидания по нему в интервале 90-95 руб./$1 до конца 2024 года".

Эксперты полагают, что в ближайшее время вернуть рубль в этот диапазон могут следующие факторы:

- Завершение сезонной поддержки от налогового периода.

- Более низкий уровень нефтяных котировок в мае относительно апреля: средние цены российской нефти около $70 за баррель в этом месяце после роста вплоть до $80 в апреле.

- В пользу рубля может сыграть повышение ключевой ставки Банком России в июне или июле, но это все еще не выглядит базовым сценарием, учитывая уже высокий уровень жесткости проводимой ЦБ политики.

"На наш взгляд, поддержка рубля близка к максимуму и в дальнейшем может постепенно снижаться, - прогнозируют аналитики. - На более длинном горизонте рубль имеет больше шансов ослабнуть, чем укрепиться. Наш базовый прогноз по курсу на 2025 год - колебания в интервале 96-99 руб./$1. Уровень курса рубля крепче 90 руб./$1 кажется нам уже привлекательным для входа в валютные инструменты".

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