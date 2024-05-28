Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительского доверия США за май;

- выступления представителей ФРС;

- форум стран БРИКС в Москве;

- совет директоров "Россетей" по дивидендам за 2023 год.

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