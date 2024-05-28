Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг ФосАгро

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг "ФосАгро", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Представленные в понедельник результаты эмитента за 1К24 по МСФО оказались на уровне наших и среднерыночных ожиданий. Сделав паузу в 4К23, компания приняла решение возобновить поквартальную выплату дивидендов. Совет директоров предложил акционерам утвердить один из трех вариантов выплаты (165 руб., 234 руб. или 309 руб. на акцию), воздержаться от голосования или проголосовать против всех указанных предложений. Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов, предложено по состоянию реестра на 11 июля, - отмечает эксперт. - Мы полагаем, что основные акционеры поддержат вариант выплаты в 165 руб. на акцию, что предполагает распределение 50% чистой прибыли за 4К23 и 1К24 и дивидендную доходность на уровне 2,6%".

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