Возможен рост индекса Мосбиржи на торгах во вторник - ПСБ

Возможен рост индекса Мосбиржи на торгах во вторник, целевой диапазон - 3300-3350 пунктов, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Внешний фон позитивный: цены на нефть марки Brent поднялись выше $83 за баррель. Однако стоит понимать, что ситуация для рынка акций сильно не изменилась, риск дальнейшего отката остается. Не исключаем консолидацию индекса в ближайшие дни, после чего снижение может продолжиться", - отмечает эксперт.

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