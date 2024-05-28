Факторов для ухода рубля выше 90 руб./$1 в июне пока нет - БКС Экспресс

Факторов для ухода курса пары доллар/рубль выше уровня в 90 руб./$1 в июне пока не видно, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"На фоне действующих факторов валютного контроля - жесткой позиции ЦБ РФ по ставкам и нормативов репатриации выручки экспортеров - укрепление рубля совершенно логично. Добавили драйв на спуске инвалют геополитика и сокращение физических объемов импорта, бюджетное правило и налоговый период, - пишет аналитик в обзоре. - Технически пара USD/RUB ожидаемо приблизилась к нижней границе боковика, действующего еще с осени прошлого года. Локальный тренд на укрепление рубля очевиден. На фоне завершения налогового периода 28 мая к концу недели вероятна стабилизация курсов инвалют с попыткой локального отскока от области поддержки 88 руб./$1. Ориентиром на июнь в долларе все же может служить психологическая планка 90 руб./$1, но для ухода еще выше факторов пока совсем не видно".

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