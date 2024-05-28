Возможно замедление темпа снижения цен ОФЗ в ближайшее время - ПСБ

Возможно замедление темпа снижения котировок рублевых гособлигаций в ближайшее время, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Распродажи на рынке усилились в понедельник - доходность индекса гособлигаций RGBI прибавила 17 б.п., превысив значение 15% годовых; доходность 10-летних ОФЗ достигла 14,77% годовых. Оборот торгов по бумагам, входящим в индекс, резко возрос вдвое - до 25 млрд руб. Инвесторы опасаются, что Банк России может повысить ставку на заседании 7 июня, - отмечает эксперт в комментарии. - Кривая ОФЗ уже подошла к экстремумам весны 2022 года - ожидаем, что темпы снижения котировок должны замедлиться. Кроме того, с высокой долей вероятностью ЦБ сохранит ставку без изменения, используя текущую риторику в качестве элемента ужесточения денежно-кредитной политики. Однако даже при сохранении ставки сигнал регулятора останется жестким - рассчитывать на значимое восстановление рынка ОФЗ не стоит, флоатеры должны по-прежнему оставаться основой облигационного портфеля".

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