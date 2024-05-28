Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Торги на американских фондовых площадках в понедельник не проводились в связи с праздничным днем в США (День памяти).

В Азии во вторник рынки акций незначительно проседают в ожидании свежих факторов, способных определить направление дальнейшего движения рынка. Японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,01%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,02%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Участники рынка ждут на неделе публикации индекса деловой активности в Китае.

Накануне акции китайских производителей микрочипов выросли на сообщениях СМИ о том, что власти КНР планируют создать фонд объемом 344 млрд юаней ($48 млрд) для финансирования развития полупроводниковой отрасли.

Как стало известно во вторник, розничные продажи в Австралии в апреле повысились на 0,1% относительно марта, тогда как рынок ждал роста на 0,2%. В марте показатель упал на 0,4%.

В свою очередь нефть североморской марки Brent слабо дорожает утром во вторник после умеренного роста по итогам предыдущей сессии. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:00 МСК составила $83,18 за баррель, что на 0,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 22 цента, до $83,10 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подскочили в цене к этому времени на 1,4% к уровню пятницы, до $78,79 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились из-за праздника в США.

Подъему котировок способствует некоторое усиление напряженности на Ближнем Востоке, где, по данным издания The Jerusalem Post, военнослужащий армии Египта погиб в результате перестрелки между египетскими и израильскими военными.

На этой неделе участники нефтяного рынка ждут публикации данных по инфляции в США, Германии и еврозоне, которые могут повлиять на решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Центробанки США и еврозоны проведут свои заседания на следующей неделе. Кроме того, на выходных состоится встреча ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие ограничений на поставки топлива на второе полугодие.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 мая снизилась в 2,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,57 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,003 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,17% и составил 105,07 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (25-27 мая) потерял 0,09%, опустившись до 899,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (-0,93%), "АФК Система-1Р-11" (-0,85%) и "НоваБев Групп БО-П05" (-0,75%), а в лидерах повышения - облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,32%), "Роснефть БО-09" (+0,29%) и "Магнит БО-004Р-01" (+0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "А101" повысило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей до "не выше 17% годовых" с "не выше 16,5% годовых". Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 18,39% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск пройдет 28 мая с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение предварительно запланировано на 30 мая. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 50 млрд рублей. В настоящее время в обращении нет облигаций компании.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 18 июня с 11:00 до 16:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска облигаций серии GOLD03 с номиналом в золоте. Срок обращения выпуска - около 5,24 года (1911 дней), объем размещения будет определен позднее. Ориентир ставки 1-го купона - 5,5% годовых, купоны квартальные. Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота. Расчеты при первичном размещении облигаций, выплате купонного дохода и погашении будут производиться в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Банком России. Техразмещение запланировано на 21 июня. Для неквалифицированных инвесторов необходим тест N6. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001SLZ на 60 млрд рублей. В мае и декабре 2023 года "Селигдар" завершил в рамках данной программы размещение двух выпусков бондов с номиналом в золоте.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установил ставку 6-го купона облигаций серии 04-КИ на уровне 19,5% годовых. Выпуск сроком обращения 11,5 лет на 11,3 млрд рублей был размещен в июне 2023 года по ставке 11% годовых. Ставка 2-47-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала купона, и 3,5%. Купоны квартальные.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 26-го купона облигаций 1-й серии на уровне 23,22% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 30-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летнего выпуска объемом 160 млн рублей в январе 2022 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, или величине 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.